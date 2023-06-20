Ситуация на фронте по состоянию на вечер 20 июня

Украинские военные на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Идут 482 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против нашего государства. Оккупанты так и дальше терроризируют мирное население Украины и обстреливают украинские территории.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Удары ВСУ по оккупантам

"Авиация сил обороны за сутки, 19 июня, нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и два — по его зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками были уничтожены три разведывательных БпЛА", — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

три пункта управления,

один район сосредоточения личного состава и военной техники противника,

три станции РЭБ,

17 артиллерийских подразделений на огневых позициях,

одно средство противовоздушной обороны,

один важный объект врага.

Украинский военный на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Обстрелы оккупантов

По уточненной информации, захватчики нанесли удар по Украине 35 иранскими ударными БпЛА типа Shahed, семью зенитными управляемыми ракетами С-300 и одной крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М". Были россияне по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Однако Силы украинской ПВО уничтожили 32 ударных БпЛА Shahed.

Украинский военный на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Кроме того, враг нанес более 72 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди", — сообщают в Генштабе.

В ведомстве предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Россияне оборудуют новые блокпосты в Запорожской области

"В населенных пунктах на временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты оборудовали дополнительные блокпосты и пункты фильтрации", — отмечает командование.

Сообщается, что все выезжающее из временно занятого врагом юга Украины гражданское население вынуждено проходить пункты фильтрации, расположенные в Мангуше и Новоазовске Донецкой области. Во время фильтраций у граждан тщательно проверяют вещи и документы, кроме того, отбирают отпечатки пальцев.

Ситуация на оперативных направлениях

На Купянском направлении более десятка сел подверглись артиллерийским и минометным обстрелам противника.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Кременная — Ямполевка. Также нанес артиллерийские удары.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово — Василовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали 11 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и осуществил артиллерийские обстрелы.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время обстреливал села из артиллерии.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Совершил обстрелы нескольких населенных пунктов.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг наносит авиационные и артиллерийские удары по близлежащим населенным пунктам.

Источник: Генштаб

Напомним, за последние сутки, 19 июня, украинские военные уничтожили на фронтах войны 1010 оккупантов. Также захватчики потеряли немало военной техники.