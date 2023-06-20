Ситуация на фронте по состоянию на вечер 20 июня

Ситуация на фронте 20 июня: вечерняя сводка Генштаба
Идут 482 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против нашего государства. Оккупанты так и дальше терроризируют мирное население Украины и обстреливают украинские территории.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
"Авиация сил обороны за сутки, 19 июня, нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и два — по его зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками были уничтожены три разведывательных БпЛА", — говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- три пункта управления,
- один район сосредоточения личного состава и военной техники противника,
- три станции РЭБ,
- 17 артиллерийских подразделений на огневых позициях,
- одно средство противовоздушной обороны,
- один важный объект врага.
Обстрелы оккупантов
По уточненной информации, захватчики нанесли удар по Украине 35 иранскими ударными БпЛА типа Shahed, семью зенитными управляемыми ракетами С-300 и одной крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-М". Были россияне по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.
Однако Силы украинской ПВО уничтожили 32 ударных БпЛА Shahed.
"Кроме того, враг нанес более 72 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди", — сообщают в Генштабе.
В ведомстве предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Россияне оборудуют новые блокпосты в Запорожской области
"В населенных пунктах на временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты оборудовали дополнительные блокпосты и пункты фильтрации", — отмечает командование.
Сообщается, что все выезжающее из временно занятого врагом юга Украины гражданское население вынуждено проходить пункты фильтрации, расположенные в Мангуше и Новоазовске Донецкой области. Во время фильтраций у граждан тщательно проверяют вещи и документы, кроме того, отбирают отпечатки пальцев.
Ситуация на оперативных направлениях
На Купянском направлении более десятка сел подверглись артиллерийским и минометным обстрелам противника.
На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Кременная — Ямполевка. Также нанес артиллерийские удары.
На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово — Василовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали 11 населенных пунктов.
На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и осуществил артиллерийские обстрелы.
На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время обстреливал села из артиллерии.
На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Совершил обстрелы нескольких населенных пунктов.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг наносит авиационные и артиллерийские удары по близлежащим населенным пунктам.
Напомним, за последние сутки, 19 июня, украинские военные уничтожили на фронтах войны 1010 оккупантов. Также захватчики потеряли немало военной техники.