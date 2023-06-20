Ситуація на фронті станом на вечір 20 червня

Українські військові на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Триває 482 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти нашої держави. Окупанти так і далі тероризують мирне населення України та обстрілює українські території.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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"Авіація сил оборони за добу, 19 червня, завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника та два — по його зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено, три розвідувальних БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

три пункти управління,

один район зосередження особового складу та військової техніки противника,

три станції РЕБ,

17 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,

один засіб протиповітряної оборони,

один важливий об’єкт ворога.

Український військовий на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Обстріли окупантів

За уточненою інформацією, загарбники завдали удару по Україні 35 іранськими ударними БпЛА типу Shahed, сімома зенітними керованими ракетами С-300 та однією крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-М". Били росіяни по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Проте Сили української ППО знищили 32 ударних БпЛА Shahed.

Український військовий на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Крім того, ворог завдав понад 72 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди", — повідомляють у Генштабі.

У відомстві попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Росіяни обладнують нові блокпости у Запорізькій області

"У населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області російські окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації", — зазначає командування.

Повідомляється, що все цивільне населення, яке виїжджає із тимчасово зайнятого ворогом півдня України вимушене проходити пункти фільтрації, що розміщені в Мангуші та Новоазовську Донецької області. Під час фільтраційних заходів у громадян ретельно перевіряють речі та документи, крім того, відбирають відбитки пальців.

Ситуація на оперативних напрямках

На Куп’янському напрямку понад десяток сіл зазнали артилерійських і мінометних обстрілів противника.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна — Ямполівка. Також завдав артилерійських ударів.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово — Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали 11 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки також здійснив артилерійські обстріли.

На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. Водночас обстрілював села з артилерії.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Здійснив обстріли декількох населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдає авіаційних та артилерійських ударів по прилеглих населених пунктах.

Джерело: Генштаб

Нагадаємо, за останню добу, 19 червня, українські військові знищили на фронтах війни 1010 окупантів. Також загарбники втратили чимало військової техніки.