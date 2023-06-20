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Україна за минулу добу пережила близько 150 атак росіян, — Генштаб

20 червня 2023 07:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Україна за минулу добу пережила близько 150 атак росіян, — Генштаб
Російська ракетна система залпового вогню б’є по Україні. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Україну та позиції Сил оборони. За добу вони здійснили майже 50 авіаційних атак та близько 70 обстрілів з використанням РСЗВ.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗС України.

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Російські обстріли 

Протягом минулої доби російські окупанти завдали численних ударів по території України та позиціях українських військ.

Йдеться, зокрема, про:

  • понад 45 авіаційних атак;
  • близько 70 обстрілів за допомогою реактивних систем залпового вогню.
Українські військові на фронті
Українські військові на фронті
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Крім того, росіяни запустили чотири крилаті ракети “Калібр” та чотири іранські дрони Shahed-136/131, які були знищені українською системою ППО.

Також у ніч з 19 на 20 червня російські окупанти здійснили чергову масову дронову атаку по території України. За попередніми даними, 28 із 30 запущених безпілотників були ліквідовані протиповітряною обороною.

А по Запоріжжю в цей же час, за наявною інформацією, було випущено сім ракет С-300.

Бронетехніка Сил оборони України
Бронетехніка Сил оборони України
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Бойові дії на фронті

Як і раніше, російські окупаційні війська намагаються атакувати позиції Сил оборони України на чотирьох напрямках:

  • Авдіївському;
  • Бахмутському;
  • Лиманському;
  • Мар’їнському.
Військовослужбовці ЗСУ на війні
Військовослужбовці ЗСУ на війні
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Особливих успіхів на жодному з цих напрямків росіяни не мали.

На південних напрямках — Запорізькому та Херсонському — окупанти обороняються, відбиваючи контрнаступ ЗСУ.

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Зведення Генштабу за 20 червня 2023 року
Зведення Генштабу за 20 червня 2023 року

Нагадаємо, що упродовж доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по російських окупаційних військах. Крім того, українські бійці знищили стільки ж артпідрозділів ворога.

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