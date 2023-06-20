Україна за минулу добу пережила близько 150 атак росіян, — Генштаб
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Україну та позиції Сил оборони. За добу вони здійснили майже 50 авіаційних атак та близько 70 обстрілів з використанням РСЗВ.
Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗС України.
Російські обстріли
Протягом минулої доби російські окупанти завдали численних ударів по території України та позиціях українських військ.
Йдеться, зокрема, про:
- понад 45 авіаційних атак;
- близько 70 обстрілів за допомогою реактивних систем залпового вогню.
Крім того, росіяни запустили чотири крилаті ракети “Калібр” та чотири іранські дрони Shahed-136/131, які були знищені українською системою ППО.
Також у ніч з 19 на 20 червня російські окупанти здійснили чергову масову дронову атаку по території України. За попередніми даними, 28 із 30 запущених безпілотників були ліквідовані протиповітряною обороною.
А по Запоріжжю в цей же час, за наявною інформацією, було випущено сім ракет С-300.
Бойові дії на фронті
Як і раніше, російські окупаційні війська намагаються атакувати позиції Сил оборони України на чотирьох напрямках:
- Авдіївському;
- Бахмутському;
- Лиманському;
- Мар’їнському.
Особливих успіхів на жодному з цих напрямків росіяни не мали.
На південних напрямках — Запорізькому та Херсонському — окупанти обороняються, відбиваючи контрнаступ ЗСУ.
Нагадаємо, що упродовж доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по російських окупаційних військах. Крім того, українські бійці знищили стільки ж артпідрозділів ворога.