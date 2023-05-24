Ситуация на фронте 24 мая: карты боев от ISW

Украинские военные и карта боев ISW. Фото: Новини.LIVE

Российские войска продолжают сосредотачивать свои силы на Восточном и Южном направлениях фронта. Главной целью окупантов является захват остатка Луганской области и полностью Донецкой, а также продвижение на запад в восточную Харьковскую область.

Об этом пишет Институт изучения войны в своем ежедневном аналитическом отчете.

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Луганская область

Вчера, 23 мая, российские войска совершили наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и Белогоровки (10 км южнее Кременной). Однако российские "военкоры" утверждали, что российские войска заняли новые позиции вблизи Невского (18 км северо-западнее Кременной).

Карта сражений, Луганская область. Фото: ISW

ISW отмечает, что не нашел ни одного визуального подтверждения этого утверждения.

Донецкая область

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк. Однако во вторник, 23 мая, в Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки вблизи Авдеевки, в 13 км к северу от Авдеевки в районе Новокалинового и в пределах 14 км к западу от Авдеевки в районе Северного, Водяного и Первомайского.

Карта сражений, Донецкая область. Фото: ISW

Отмечается, что украинские силы также отразили многочисленные нападения на Марьинку (около 24 км юго-западнее города Донецка). Российская сторона утверждает, что их военные проводили штурмовые операции возле Первомайского, на юго-западном подступе к Авдеевке, в Марьинке и Красногоровском направлении (приблизительно 20 км к западу от Донецка).

Бои за город Бахмут продолжаются ежедневно.

Карта боев, город Бахмут. Фото: ISW

Юг Украины

Российские войска продолжали оборону на юге Украины накануне запланированного украинского контрнаступления. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска ведут оборону в Новопавловском и Ореховском направлениях Запорожской области. Также отмечается, что российские войска активно минуют восточный (левый) берег Днепра и устанавливают баррикады против лодок и плавсредств.

Карта сражений, Запорожская область. Фото: ISW

Карта сражений, Херсонская и Николаевская области. Фото: ISW

Российские войска построили также новые укрепления в Крыму вдоль дорог, ведущих на полуостров. Россияне продолжают обстрелы украинских позиций на юге Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Украинская армия за сутки сбила пять беспилотников и один вертолет. Также были поражены три позиции зенитно-ракетных комплексов и два артиллерийских подразделения на позициях.