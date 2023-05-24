Ситуація на фронті 24 травня: карти боїв від ISW

Українські військові та карта боїв ISW. Фото: Новини.LIVE

Російські війська продовжують зосереджувати свої сили на Східному та Південному напрямках фронту. Головною метою окупантів є захоплення решти Луганської області та повністю Донецької, а також просування на захід до східної Харківської області.

Про це пише Інститут вивчення війни у своєму щоденному аналітичному звіті.

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Луганська область

Учора, 23 травня російські війська здійснили наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної). Однак російські "воєнкори" стверджували, що російські війська зайняли нові позиції поблизу Невського (18 км на північний захід від Кремінної).

Карта боїв, Луганська область. Фото: ISW

ISW зазначає, що не знайшов жодного візуального підтвердження цього твердження.

Донецька область

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на лінії Авдіївка — Донецьк. Однак у вівторок, 23 травня, у Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, за 13 км на північ від Авдіївки в районі Новокалинового та в межах 14 км на захід від Авдіївки в районі Сіверного, Водяного та Первомайського.

Карта боїв, Донецька область. Фото: ISW

Зазначається, що українські сили також відбили численні напади на Мар’їнку (приблизно 24 км на південний захід від міста Донецьк). Російська сторона стверджує, що їхні військові проводили штурмові операції біля Первомайського, на південно-західному підступі до Авдіївки, у Мар’їнці та на Красногорівському напрямку (приблизно 20 км на захід від Донецька).

Бої за місто Бахмут продовжуються щоденно.

Карта боїв, місто Бахмут. Фото: ISW

Південь України

Російські війська продовжували оборону на півдні України напередодні запланованого українського контрнаступу. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська ведуть оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках Запорізької області. Також зазначається, що російські війська активно мінують східний (лівий) берег Дніпра та встановлюють барикади проти човнів і плавзасобів.

Карта боїв, Запорізька область. Фото: ISW

Карта боїв, Херсонська та Миколаївська області. Фото: ISW

Російські війська побудували також нові укріплення в Криму вздовж доріг, що ведуть на півострів. Росіяни продовжують обстріли українських позицій на півдні України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Українська армія за добу збила п’ять безпілотників і один гелікоптер. Також були уражені три позиції зенітно-ракетних комплексів і два артилерійські підрозділи на позиціях.