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Ситуация на фронте, безопасность украинских портов: Зеленский записал новое видеообращение

4 августа 2023 19:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ситуация на фронте, безопасность украинских портов: Зеленский записал новое видеообращение
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В частности, украинский лидер доложил о проведенной Ставке Верховного Главнокомандующего.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице Офиса Президента.

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Видеообращение Зеленского

Президент сообщил, что на Ставке стороны рассмотрели ситуацию на фронте: в тех местах, где ВСУ удерживают позиции, и там, где постепенно украинские защитники продвигаются вперед. Командиры — Валерий Залужный, Александр Сырский и Александр Тарнавский — представили свои отчеты. Также Зеленский уточнил, что на Ставку был вынесен вопрос обеспечения и логистики, а также  в какие сроки Украина сможет достичь наилучших результатов.

"Производство боеприпасов и оружия в Украине, нашим оборонно-промышленным комплексом. Максимально упрощаем все процедуры, убираем всю бюрократию, еще мешающую производителям. Докладывал министр стратегпрома Камышин. Результат будет", — сказал Зеленский.

Зеленский также указал, что заслушал доклады командира ВМС и руководителей разведки. В частности, были обсуждены вопросы Черного моря, продовольственного экспорта и безопасности украинских портов.

В конце украинский лидер добавил, что услышал доклад главы СБУ Василия Малюка. Впрочем, Президент не стал рассказывать, о чем шла речь в докладе.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членом Республиканской партии и экс-губернатором штата Нью-Джерси Кристофером Кристи. Американский политик уже успел посетить Бучу в Киевской области.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина умеет биться и побеждать. Так, украинский лидер показал, как Вооруженные силы Украины защищают свою страну.

 

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