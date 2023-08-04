"Украина умеет биться и побеждать": Зеленский показал, как ВСУ защищают свою страну

Вооруженные силы Украины. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина умеет биться и побеждать. Так, украинский лидер показал, как Вооруженные силы Украины защищает свою страну.

Соответствующие фото Владимир Зеленский разместил в соцсетях.

Читайте также:

Зеленский про защиту Украины

По словам Президента, Украина защитит себя в этой войне и вернет свое. В частности ВСУ вернут те территории, которые сейчас контролируют российские оккупанты.

"Украина — одно из тех государств, которые умеют сражаться и умеют побеждать. Украина защитит себя в этой войне и вернет все свое, что пока временно контролируют оккупанты", — сказал Зеленский.

Напомним, что государство-агрессор Россия запустило по Украине не менее 1961 дрона-камикадзе типа Shahed-136. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, значительную часть из них удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что на фронте идут тяжелые бои. Несмотря на сопротивление оккупантов, ВСУ продолжают продвигаться вперед.