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Ситуація на фронті, безпека українських портів: Зеленський записав нове відеозвернення

4 серпня 2023 19:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ситуація на фронті, безпека українських портів: Зеленський записав нове відеозвернення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення. Зокрема, український лідер доповів про проведену Ставку Верховного Головнокомандувача.

Відповідне відео можна переглянути на сторінці Офісу Президента.

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Президент повідомив, що на Ставці сторони розглянули ситуацію на фронті: у тих місцях, де ЗСУ утримують позиції, і там, де поступово українські захисники просуваються вперед. Командири Валерій Залужний, Олександр Сирський та Олександр Тарнавський представили свої звіти. Також Зеленський уточнив, що на Ставці було винесено питання забезпечення та логістики, а також у який термін Україна зможе досягти найкращих результатів.

"Виробництво боєприпасів та зброї в Україні, нашим оборонно-промисловим комплексом. Максимально спрощуємо всі процедури, прибираємо всю бюрократію, яка ще заважає виробникам. Доповідав міністр стратегпрому Камишин. Результат буде", — сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що заслухав доповіді командира ВМС та керівників розвідки. Зокрема, було обговорено питання Чорного моря, продовольчого експорту та безпеки українських портів.

Насамкінець український лідер додав, що почув доповідь голови СБУ Василя Малюка. Втім, Президент не став розповідати, про що йшлося у доповіді.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з членом Республіканської партії та ексгубернатором штату Нью-Джерсі Крістофером Крісті. Американський політик уже встиг відвідати Бучу на Київщині.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вміє битися та перемагати. Так, український лідер показав, як Збройні сили захищають свою країну.

 

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