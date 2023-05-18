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Ситуация на фронте 18 мая: карты от ISW

18 мая 2023 08:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Карта бойових дій на 18 травня від ISW
Украинские военные на фронте. Коллаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские войска на 18 мая обороняются на восточном направлении. Российские оккупационные войска предпринимают ограниченные попытки наступления на севере Луганщины и в районе Бахмута.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Российские войска 17 мая предприняли попытку наступления к востоку от Купянска, по линии Сватово-Кременная.

Военкоры заявили о захвате Масютовки и оттеснении украинских войск к реке Оскол, но у ISW нет подтверждения этой информации.

Карта боев, Луганская область
Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

На западе Донецкой области локальные наступления осуществляли как российские, так и украинские войска. В частности, один из российских военкоров признал факт неудачного наступления в районе Авдеевки.

Карта боев, Донецкая область
Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

В Бахмуте, по информации российских источников, оккупанты продвинулись в юго-западной части города.

Карта боев, Бахмут
Карта боев, Бахмут
Инфографика: ISW

Юг

В этом направлении российские войска в основном наносят воздушные удары по контролируемой Украиной территории.

В частности, за прошедшие сутки были зафиксированы многочисленные обстрелы Херсонской области, а также Николаева.

Карта боев, Херсонская область
Заголовок

В Запорожской области россияне жалуются, что украинская армия наносит точных ударов по логистическим пунктам оккупационной армии. Так, гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что ВСУ обстреляли Васильевку, Пологи и Токмак, контролирующие оккупационные войска.

Карта боев, Запорожская область
Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что ночью с 17 на 18 мая российские оккупанты обстреляли Одессу, один человек погиб, двое получили ранения.

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