Карта бойових дій на 18 травня від ISW

Ситуация на фронте 18 мая: карты от ISW
Украинские войска на 18 мая обороняются на восточном направлении. Российские оккупационные войска предпринимают ограниченные попытки наступления на севере Луганщины и в районе Бахмута.
Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Донбасс
Российские войска 17 мая предприняли попытку наступления к востоку от Купянска, по линии Сватово-Кременная.
Военкоры заявили о захвате Масютовки и оттеснении украинских войск к реке Оскол, но у ISW нет подтверждения этой информации.
На западе Донецкой области локальные наступления осуществляли как российские, так и украинские войска. В частности, один из российских военкоров признал факт неудачного наступления в районе Авдеевки.
В Бахмуте, по информации российских источников, оккупанты продвинулись в юго-западной части города.
Юг
В этом направлении российские войска в основном наносят воздушные удары по контролируемой Украиной территории.
В частности, за прошедшие сутки были зафиксированы многочисленные обстрелы Херсонской области, а также Николаева.
В Запорожской области россияне жалуются, что украинская армия наносит точных ударов по логистическим пунктам оккупационной армии. Так, гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что ВСУ обстреляли Васильевку, Пологи и Токмак, контролирующие оккупационные войска.
Напомним, что ночью с 17 на 18 мая российские оккупанты обстреляли Одессу, один человек погиб, двое получили ранения.