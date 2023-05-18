Карта бойових дій на 18 травня від ISW

Ситуація на фронті на 18 травня: карти від ISW
Українські війська станом на 18 травня обороняються на східному напрямку. Російські окупаційні війська здійснюють обмежені спроби наступу на півночі Луганщини та в районі Бахмута.
Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Донбас
Російські війська 17 травня здійснили спробу наступу на схід від Куп’янська, по лінії Сватове-Кремінна.
Воєнкори заявили про захоплення Масютівки і відтіснення українських військ до річки Оскіл, але у ISW немає підтвердження цієї інформації.
На заході Донецької області локальні наступи здійснювали як російські, так і українські війська. Зокрема, один із російських воєнкорів визнав факт невдалого наступу в районі Авдіївки.
У Бахмуті, за інформацією російських джерел, окупанти просунулися у південно-західній частині міста.
Південь
На цьому напрямку російські війська в основному завдають повітряних ударів по контрольованій Україною території.
Зокрема, за минулу добу були зафіксовані численні обстріли Херсонської області, а також Миколаєва.
У Запорізькій області натомість росіяни скаржаться, що українська армія завдає влучних ударів по логістичних пунктах окупаційної армії. Так, гауляйтер Запорізької області Євген Балицький заявляв, що ЗСУ обстріляли Василівку, Пологи і Токмак, які контролюють окупаційні війська.
Нагадаємо, що уночі з 17 на 18 травня російські окупанти обстріляли Одесу, одна людина загинула, дві отримали поранення.