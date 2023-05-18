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Ситуація на фронті на 18 травня: карти від ISW

18 травня 2023 08:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Карта бойових дій на 18 травня від ISW
Українські військові на фронті. Колаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські війська станом на 18 травня обороняються на східному напрямку. Російські окупаційні війська здійснюють обмежені спроби наступу на півночі Луганщини та в районі Бахмута.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Російські війська 17 травня здійснили спробу наступу на схід від Куп’янська, по лінії Сватове-Кремінна.

Воєнкори заявили про захоплення Масютівки і відтіснення українських військ до річки Оскіл, але у ISW немає підтвердження цієї інформації.

Карта боїв, Луганська область
Карта боїв, Луганська область
Інфографіка: ISW

На заході Донецької області локальні наступи здійснювали як російські, так і українські війська. Зокрема, один із російських воєнкорів визнав факт невдалого наступу в районі Авдіївки.

Карта боїв, Донецька область
Карта боїв, Донецька область
Інфографіка: ISW

У Бахмуті, за інформацією російських джерел, окупанти просунулися у південно-західній частині міста.

Карта боїв, Бахмут
Карта боїв, Бахмут
Інфографіка: ISW

Південь

На цьому напрямку російські війська в основному завдають повітряних ударів по контрольованій Україною території.

Зокрема, за минулу добу були зафіксовані численні обстріли Херсонської області, а також Миколаєва.

Карта боїв, Херсонська область
Заголовок

У Запорізькій області натомість росіяни скаржаться, що українська армія завдає влучних ударів по логістичних пунктах окупаційної армії. Так, гауляйтер Запорізької області Євген Балицький заявляв, що ЗСУ обстріляли Василівку, Пологи і Токмак, які контролюють окупаційні війська.

Карта боїв, Запорізька область
Карта боїв, Запорізька область
Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що уночі з 17 на 18 травня російські окупанти обстріляли Одесу, одна людина загинула, дві отримали поранення.

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