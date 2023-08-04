"Ситуация на поле боя сложная": ГУР про сопротивление ВСУ оккупантам
Сложная ситуация на фронте не мешает Вооруженным силам Украины контролировать обстановку. При этом украинская военная разведка обнаруживает планы противника и эффективно контратакует.
Об этом сообщил представитель разведывательного управления Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Ситуация на фронте
"Действительно, противник активно укрепился на занятых территориях Украины: многочисленные минные поля и оборонительные сооружения замедляют наше продвижение. Но я бы напомнил критикам, что война — это не состязание по скорости", — отметил представитель украинской разведки.
Скибицкий подчеркнул, что Украине требуются дополнительные боеприпасы, средства противовоздушной обороны и дальнего действия, так как только качественное вооружение может решить исход битвы.
Отвечая на критику касательно темпов украинской армии, Скибицкий напомнил о том, что до масштабного нападения России многие в Западе думали, что Украина не справится.
"Агрессор получил по зубам. И мы будем продолжать, пока он не выплюнет последний клык. И главным здесь является не столько скорость, сколько неожиданность и точность удара", — добавил он.
Представитель ГУР уточнил, что усилия украинской армии на фронте направлены на разрушение логистики противника, уничтожение его вооружения и средств обороны, а также на доминирование в артиллерийских дуэлях.
Напомним, что российские захватчики пытались атаковать позиции ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки. Однако Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.
На Бахмутском направлении Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах. На данном участке фронта продолжаются тяжелые бои.