"Ситуация на поле боя сложная": ГУР про сопротивление ВСУ оккупантам

Вооруженные силы Украины на поле боя. Фото: Генштаб

Сложная ситуация на фронте не мешает Вооруженным силам Украины контролировать обстановку. При этом украинская военная разведка обнаруживает планы противника и эффективно контратакует.

Об этом сообщил представитель разведывательного управления Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Ситуация на фронте

"Действительно, противник активно укрепился на занятых территориях Украины: многочисленные минные поля и оборонительные сооружения замедляют наше продвижение. Но я бы напомнил критикам, что война — это не состязание по скорости", — отметил представитель украинской разведки.

Скибицкий подчеркнул, что Украине требуются дополнительные боеприпасы, средства противовоздушной обороны и дальнего действия, так как только качественное вооружение может решить исход битвы.

Отвечая на критику касательно темпов украинской армии, Скибицкий напомнил о том, что до масштабного нападения России многие в Западе думали, что Украина не справится.

"Агрессор получил по зубам. И мы будем продолжать, пока он не выплюнет последний клык. И главным здесь является не столько скорость, сколько неожиданность и точность удара", — добавил он.

Представитель ГУР уточнил, что усилия украинской армии на фронте направлены на разрушение логистики противника, уничтожение его вооружения и средств обороны, а также на доминирование в артиллерийских дуэлях.

Напомним, что российские захватчики пытались атаковать позиции ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки. Однако Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах. На данном участке фронта продолжаются тяжелые бои.