Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Генштабе сообщили об успехах ВСУ в районе Авдеевки и Марьинки arrow

В Генштабе сообщили об успехах ВСУ в районе Авдеевки и Марьинки

4 августа 2023 10:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ отразили атаки россиян в районе Авдеевки и Марьинки
Представитель Генштаба ВСУ Павел Ковальчук. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики пытались атаковать позиции ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки. Однако Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.

Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона.

Читайте также:

Атаки россиян

"Противник вел безуспешные наступательные действия в северной и центральной частях Марьинки. На Авдеевском направлении совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", — отметил Ковальчук.

И добавил, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах. На данном участке фронта продолжаются тяжелые бои.

null
Заявление Ковальчука. Фото: скриншот

Напомним, 3 августа Силы обороны Украины продолжали наступление как минимум на трех участках фронта и достигли на отдельных из них продвижение вперед. Существенно усложняет наступательные действия большое количество мин.

Также мы писали, что аналитики ISW спрогнозировали варианты развития контрнаступления ВСУ, назвав из них один наиболее успешный. Он, в частности, нуждается в постоянной военной помощи Запада.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз