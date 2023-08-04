ВСУ отразили атаки россиян в районе Авдеевки и Марьинки

Представитель Генштаба ВСУ Павел Ковальчук. Фото: Генштаб

Российские захватчики пытались атаковать позиции ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки. Однако Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.

Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона.

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"Противник вел безуспешные наступательные действия в северной и центральной частях Марьинки. На Авдеевском направлении совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", — отметил Ковальчук.

И добавил, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах. На данном участке фронта продолжаются тяжелые бои.

Заявление Ковальчука. Фото: скриншот

Напомним, 3 августа Силы обороны Украины продолжали наступление как минимум на трех участках фронта и достигли на отдельных из них продвижение вперед. Существенно усложняет наступательные действия большое количество мин.

Также мы писали, что аналитики ISW спрогнозировали варианты развития контрнаступления ВСУ, назвав из них один наиболее успешный. Он, в частности, нуждается в постоянной военной помощи Запада.