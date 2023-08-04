"Ситуація на полі бою складна": ГУР про протистояння ЗСУ окупантам

Збройні сили на полі бою. Фото: Генштаб

Складна ситуація на фронті не заважає Збройним силам України контролювати ситуацію. При цьому українська військова розвідка виявляє плани супротивника та ефективно контратакує.

Про це повідомив представник розвідувального управління Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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Ситуація на фронті

"Справді, противник активно зміцнився на зайнятих територіях України: численні мінні поля та оборонні споруди уповільнюють наше просування. Але я нагадав би критикам, що війна — це не змагання за швидкістю", — зазначив представник української розвідки.

Скібіцький підкреслив, що Україні потрібні додаткові боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та дальньої дії, оскільки лише якісне озброєння може вирішити результат битви.

Відповідаючи на критику щодо темпів української армії, Скібіцький нагадав про те, що до масштабного нападу Росії багато хто на Заході думав, що Україна не впорається.

"Агресор отримав по зубах. І ми продовжуватимемо, поки він не виплюне останнє ікло. І головним тут є не стільки швидкість, скільки несподіванка та точність удару", — додав він.

Представник ГУР уточнив, що зусилля української армії на фронті спрямовані на руйнування логістики супротивника, знищення його озброєння та засобів оборони, а також домінування в артилерійських дуелях.

Нагадаємо, що російські загарбники намагалися атакувати позиції ЗСУ в районі Мар'їнки та Авдіївки. Проте Сили оборони успішно відбили усі ворожі атаки.

На Бахмутському напрямі Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах. На цій ділянці фронту продовжуються важкі бої.