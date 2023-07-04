Ситуация на ЗАЭС: Зеленский выступил с заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН/Ковальчук Виктор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты вероятно подорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам президента, мир должен остановить это зло.

Об этом президент рассказал в ежедневном видеообращении.

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"Сейчас весь мир должен осознавать то, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на станции. Россия должна четко осознавать: мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и мир готов реагировать", — заявил Зеленский.

По его словам, радиация представляет угрозу всему миру, поэтому ЗАЭС должна быть в безопасности от любых инцидентов. Президент отметил, что у государств есть собственные разведывательные возможности, "чтобы точно знать, что происходит и кто в этом виноват".



"Сейчас от нашей разведки мы располагаем информацией о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит — и не может не видеть! — что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия, и никто другой", — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что мир не отреагировал вовремя и масштабно на подрыв Каховской ГЭС, что может подтолкнуть Россию к новому преступлению. Поэтому мировой обязанностью, по словам президента, является остановить Кремль.

"Никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в России распространяют дезинформацию о том, что Вооруженные силы Украины собираются атаковать Запорожскую АЭС. В "Росатоме" заявили, что Украина якобы применит ракету с боеголовкой, где есть радиоактивные отходы.