У Росатомі "анонсували" обстріл Запорізької АЕС

Російський окупант біля ЗАЕС. Фото: росЗМІ

У Росії поширюють дезінформацію про те, що Збройні сили України збираються атакувати Запорізьку АЕС. У "Росатомі" заявили, що Україна нібито застосує ракету з боєголовкою, де є радіоактивні відходи.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на радника гендиректора концерну "Росенергоатом" Рената Карчау.

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"Київ у ніч на 5 липня збирається атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї та безпілотників-камікадзе, заявив Карчаа", — йдеться у повідомленні.

За словами радника, Україна нібито застосує ракету "Точка-У" із боєголовкою, начиненою радіоактивними відходами.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скріншот

Нагадаємо, що Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть здійснити окупанти. Сьогодні, 4 червня, на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівку.

Також ми писали, що російські окупанти як цивільні, так і військові почали виїжджати з території Запорізької АЕС та міста Енергодар. Останньою датою виїзду до Криму окупанти назвали 5 липня.