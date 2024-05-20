Наступ у Харківській, Луганській і Донецькій областях продовжується — карти ISW

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS

Российская Федерация продолжает свое наступление на территории Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Российские войска наступают близ Липцев, что к северо-востоку от Харькова, и наступление на линии Купянск — Сватово — Кременная.

Информацию об этом обнародовали в отчете Института изучения войны (ISW) в воскресенье, 19 мая.

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Наступление в Харьковской области

Оккупанты продолжают наступление недалеко от села Липцы, которое находится к северо-востоку от Харькова, но не совершили ни одного продвижения, подтвержденного Украиной. Однако они заявляли о том, что продвинулись на глубину до 800 метров в неустановленном районе по направлению к Липцам, но ISW не нашел иллюстративного подтверждения этого заявления.

Также россияне продолжают наступательные действия и имеют небольшое продвижение в Волчанске. По геолокационным кадрам можно увидеть, что оккупанты продвинулись по улице Гагарина в северо-западном Волчанске, а пехота РФ недавно немного продвинулась к левому берегу реки Волча под разрушенным мостом на этой же улице.

Российские войска продолжали наземные атаки в районах Старицы, Прилипки (юго-западнее Волчанска) и Тихого (восточнее Волчанска).

Оккупанты также продолжали наземные атаки возле Старицы и в направлении Прилипок (оба юго-западнее Волчанска) и близ Тихого (восточнее Волчанска).

Наступление в Харьковской области. Фото: ISW

Ситуация в Луганской области

19 мая российские войска продолжали следующие действия на восточном фронте Украины, сосредоточив усилия на линии Купянск — Сватово — Кременная. Однако им не удалось достичь существенных прорывов и изменить ход боевых действий, подтвержденных изменений линии фронта не было.

Оккупанты также продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и к северо-западу от Сватового возле Ивановки, Берестового, Кисловки, Степной Новоселовки, Стельмаховки.

Наступательная операция в Луганской области. Фото: ISW

Донецкая область — активизация боев на Северском направлении

Российские войска значительно увеличили активность на Северском направлении, северо-восточнее Бахмута и атаковали районы Верхнекаменского. По их утверждениям, во время недавних штурмов им удалось продвинуться в районе Часового Яра, в частности к юго-востоку от микрорайона Канала. ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений.

Наступление РФ в Донецкой области. Фото: ISW

Бои продолжались севернее Часового Яра возле Васильевки и Калиновки, возле микрорайонов Новый и Канал (восточный Часовой Яр), восточнее Часового Яра возле Ивановского, юго-восточнее Часового Яра возле Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, а также к югу от Часового Яра близ Шумов.

Сообщается, что подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) действуют вблизи микрорайонов Новый и Канал.

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Авдеевки, однако им не удалось добиться значительных успехов — подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. По данным российских источников, темпы продвижения оккупантов у Очеретина в последние дни замедлились. Бои продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Новокалинового, Новоалександровки, Евгеньевки, Соловьева, Новоселовки Первой и Новопокровского, к западу от Авдеевки у Уманского, к юго-западу от Авдеевки у Нетайлового.

Ситуация вблизи Авдеевки. Фото: ISW

Бои продолжались к западу от города Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки, юго-западнее Донецка в районе Победы, Парасковеевки, Новомихайловки и юго-восточнее Угледара возле Владимировки.

Продвижение российских войск — южная ось

Геолокационные кадры ISW указывают на то, что российские войска недавно продвинулись примерно на 1,5 километра юго-восточнее Гуляйполя. 19 мая российские войска продолжали наступательные операции по очищению украинских сил от Работино.

Южная ось. Фото: ISW

Напомним, что спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские захватчики снова активизировали попытки захватить Часов Яр Донецкой области. По его словам, россияне пошли в "лобовую" атаку на город.

Ранее бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил, что целью россиян является не захват Харькова, а выход на рубежи для того, чтобы иметь возможность обстреливать город из артиллерии.