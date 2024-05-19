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Російські війська готуються до нового етапу наступу на Харківщині, — ISW

19 травня 2024 10:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Російські війська готуються до нового етапу наступу на Харківщині
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська, ймовірно, готуються до другої фази своєї наступальної операції на півночі Харківської області. Вони планують здійснити це після захоплення Вовчанська.

Про це пише ISW.

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18 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська просунулися на північ Харківської області на відстань від п'яти до 10 км. Українським силам вдалося зупинити наступ ворога, наразі росіяни здійснюють першу з кількох хвиль наступальних операцій.

"Друга хвиля тактичних атак — це не те саме, що друга фаза операції, і російським військам, можливо, доведеться провести кілька "хвиль" тактичних атак, щоб досягти мети тієї чи іншої окремої фази своєї наступальної операції на півночі Харківської області", — йдеться у зведенні ISW.

За словами Зеленського, російське командування хоче атакувати Харків, але для захоплення великого міста йому бракує живої сили. Тому вони хочуть повільно просуватися до Харкова, аби змусити ЗСУ вийти з цього району.

За даними аналітиків, росіяни залучили лише обмежену кількість підготовлених сил, які тримають в Бєлгородській, Курській і Брянській областях. Як повідомляли українські джерела, РФ задіяла 2 000 військових на лінії фронту вздовж кордону і від 1 500 до 2 000 у безпосередньому резерві.

Російське військове командування, ймовірно, не залучає наявні резерви з Північного угруповання військ до поточних наступальних операцій, оскільки має намір використовувати їх для підтримки пізніших фаз наступальних операцій або наступних хвиль наступу.

бойові дії на Харківщині 19 травня
Карта бойових дій. Фото: ISW

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що російські окупанти хочуть захопити Часів Яр та Вовчанськ.

Крім того, Зеленський назвав фактори, які вплинули на рішення РФ здійснити повторний наступ на Харківщину.

окупанти
ISW
війна в Україні
фронт
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