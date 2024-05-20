Наступ у Харківській, Луганській і Донецькій областях продовжується — карти ISW

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS

Російська Федерація продовжує свій наступ на території Харківської, Луганської і Донецької областей. Російські війська наступають поблизу Липців, що на північний схід від Харкова, і на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна.

Інформацію про це оприлюднили у звіті Інституту вивчення війни (ISW) у неділю, 19 травня.

Читайте також:

Наступ у Харківській області

Окупанти продовжують наступ неподалік села Липці, що розташоване на північному сході від Харкова, але не зробили жодного підтвердженого Україною просування. Однак вони заявляли про те, що просунулися на глибину до 800 метрів у невстановленому районі в напрямку Липців, але ISW не знайшов ілюстративного підтвердження цієї заяви.

Також росіяни продовжують наступальні дії та мають невелике просування у межах Вовчанська. За геолокаційними кадрами можна побачити, що окупанти просунулися вулицею Гагаріна в північно-західному Вовчанську, а піхота РФ нещодавно трохи просунулася до лівого берега річки Вовча під зруйнованим мостом на цій же вулиці.

Російські війська продовжували наземні атаки в районах Стариці, Прилипки (на південний захід від Вовчанська) та Тихого (на схід від Вовчанська).

Російські війська також продовжували наземні атаки біля Стариці та в напрямку Прилипок (обидва на південний захід від Вовчанська) і поблизу Тихого (на схід від Вовчанська).

Наступ на Харківщині. Фото: ISW

Ситуація у Луганській області

19 травня російські війська продовжували наступальні дії на східному фронті України, зосередивши зусилля на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Однак їм не вдалося досягти суттєвих проривів та змінити хід бойових дій — підтверджених змін лінії фронту не було.

Окупанти також продовжували наступальні операції на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та на північний захід від Сватового біля Іванівки, Берестового, Кислівки, Степової Новоселівки, Стельмахівки.

Наступ у Луганській області. Фото: ISW

Донецька область — Активізація боїв на Сіверському напрямку

Російські війська значно збільшили активність на Сіверському напрямку, що на північний схід від Бахмута, і атакували райони Верхньокам’янського. За їхніми твердженнями, під час недавніх штурмів їм вдалося просунутися в районі Часового Яру, зокрема на південний схід від мікрорайону Каналу. Та ISW не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень.

Наступ РФ у Донецькій області. Фото: ISW

Бої тривали на північ від Часового Яру, біля Василівки та Калинівки,

біля мікрорайонів Новий і Канал (східний Часів Яр), на схід від Часового Яру біля Іванівського, на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, а також на південь від Часового Яру поблизу Шумів.

Повідомляється, що підрозділи російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) діють поблизу мікрорайонів Новий і Канал.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Авдіївки, проте їм не вдалося досягти значних успіхів — підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. За даними російських джерел, темпи просування окупантів біля Очеретиного в останні дні сповільнилися. Бої тривали на північний захід від Авдіївки, поблизу Новокалинового, Новоолександрівки, Євгенівки, Соловйового, Новоселівки Першої та Новопокровського, на захід від Авдіївки біля Уманського, на південний захід від Авдіївки біля Нетайлового.

Ситуація поблизу Авдіївки. Фото: ISW

Бої тривали на захід від міста Донецьк поблизу Красногорівки та Георгіївки; на південний захід від Донецька в районі Побєди, Парасковіївки, Новомихайлівки та на південний схід від Вугледара біля Володимирівки.

Просування російських військ — південна вісь

Геолокаційні кадри ISW вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися приблизно на 1,5 кілометра на південний схід від Гуляйполя. 19 травня російські війська продовжували наступальні операції з очищення українських сил від Роботиного.

Південна вісь. Фото: ISW

Нагадаємо, що речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські загарбники знову активізували спроби захопити Часів Яр Донецької області. За його словами, росіяни пішли в "лобову" атаку на місто.

Раніше колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив, що метою росіян є не захоплення Харкова, а вихід на рубежі для того, аби мати можливість обстрілювати місто з артилерії.