Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте
Ситуация в городе Бахмут на востоке Украины остается крайне напряженной. Враг использует не только наемных бойцов из группировки Вагнера, но также и профессиональные подразделения десантников.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Что сказала Маляр
Несмотря на значительные потери среди вражеских сил, противник продолжает пытаться продвинуться дальше. Принимаемые им решения часто эмоциональны и не обдуманы до конца. Украинским защитникам приходится действовать в трудных условиях, чтобы остановить противника.
Однако командование Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" работает в зоне боевых действий и полностью контролирует оперативную ситуацию на месте. Каждое военное решение и каждый шаг взвешены, с учетом всех обстоятельств, задач и принципов военной целесообразности. Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно и с учетом всех обстоятельств.
В целом, ситуация в Бахмуте и на востоке Украины остается крайне напряженной, но украинские военные продолжают отстаивать свои позиции и бороться за мир и стабильность в регионе.
Напомним, что возле Бахмута оккупанты исчерпывают свои возможности и терпят колоссальные потери. Оборона города важна для Украины как с военной, так и с политической точки зрения.
Россияне, в том числе и "вагнеровцы", сосредотачиваются на узком участке фронта в Донецкой и Луганской областях, и используют личный состав "как пушечное мясо".