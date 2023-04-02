Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр

Ситуация в городе Бахмут на востоке Украины остается крайне напряженной. Враг использует не только наемных бойцов из группировки Вагнера, но также и профессиональные подразделения десантников.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Что сказала Маляр

Несмотря на значительные потери среди вражеских сил, противник продолжает пытаться продвинуться дальше. Принимаемые им решения часто эмоциональны и не обдуманы до конца. Украинским защитникам приходится действовать в трудных условиях, чтобы остановить противника.

Однако командование Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" работает в зоне боевых действий и полностью контролирует оперативную ситуацию на месте. Каждое военное решение и каждый шаг взвешены, с учетом всех обстоятельств, задач и принципов военной целесообразности. Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно и с учетом всех обстоятельств.

В целом, ситуация в Бахмуте и на востоке Украины остается крайне напряженной, но украинские военные продолжают отстаивать свои позиции и бороться за мир и стабильность в регионе.

Напомним, что возле Бахмута оккупанты исчерпывают свои возможности и терпят колоссальные потери. Оборона города важна для Украины как с военной, так и с политической точки зрения.

Россияне, в том числе и "вагнеровцы", сосредотачиваются на узком участке фронта в Донецкой и Луганской областях, и используют личный состав "как пушечное мясо".