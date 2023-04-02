Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр

Ситуація у місті Бахмут на сході України залишається вкрай напруженою. Ворог використовує не лише найманих бійців з угруповання Вагнера, а й професійні підрозділи десантників.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

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Попри значні втрати серед ворожих сил, противник продовжує намагатись просунутися далі. Рішення, які він приймає, часто емоційні і не обдумані до кінця. Українським захисникам доводиться діяти у скрутних умовах, щоб зупинити супротивника.

Проте командування Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" працює у зоні бойових дій та повністю контролює оперативну ситуацію на місці. Кожне військове рішення та кожен крок зважено, з урахуванням усіх обставин, завдань та принципів військової доцільності. Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно та з урахуванням усіх обставин.

Загалом ситуація в Бахмуті та на сході України залишається вкрай напруженою, але українські військові продовжують відстоювати свої позиції та боротися за мир та стабільність у регіоні.

Нагадаємо, що біля Бахмута окупанти вичерпують свої можливості і зазнають колосальних втрат. Оборона міста важлива для України як з військової, так і політичної точки зору.

Росіяни, у тому числі й "вагнерівці", зосереджуються на вузькій ділянці фронту в Донецькій та Луганській областях, і використовують особовий склад "як гарматне м'ясо".