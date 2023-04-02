Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті
Ситуація у місті Бахмут на сході України залишається вкрай напруженою. Ворог використовує не лише найманих бійців з угруповання Вагнера, а й професійні підрозділи десантників.
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Що сказала Маляр
Попри значні втрати серед ворожих сил, противник продовжує намагатись просунутися далі. Рішення, які він приймає, часто емоційні і не обдумані до кінця. Українським захисникам доводиться діяти у скрутних умовах, щоб зупинити супротивника.
Проте командування Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" працює у зоні бойових дій та повністю контролює оперативну ситуацію на місці. Кожне військове рішення та кожен крок зважено, з урахуванням усіх обставин, завдань та принципів військової доцільності. Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно та з урахуванням усіх обставин.
Загалом ситуація в Бахмуті та на сході України залишається вкрай напруженою, але українські військові продовжують відстоювати свої позиції та боротися за мир та стабільність у регіоні.
Нагадаємо, що біля Бахмута окупанти вичерпують свої можливості і зазнають колосальних втрат. Оборона міста важлива для України як з військової, так і політичної точки зору.
Росіяни, у тому числі й "вагнерівці", зосереджуються на вузькій ділянці фронту в Донецькій та Луганській областях, і використовують особовий склад "як гарматне м'ясо".