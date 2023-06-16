Скандал с закупками для ВСУ: двое чиновников подозреваются в хищении 1 млрд грн

Правоохранители объявили о подозрении двум экс-чиновникам Минобороны. Фото: Офис генпрокурора

Бывшему заместителю министра обороны Украины и экс-главе Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны объявлено о подозрении. По данным следствия, чиновники закупили более чем на 1 млрд грн некачественной амуниции для ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Подробности дела

Как отмечают в Офисе генпрокурора, экс-заместителю министра и бывшему руководителю департамента по закупкам инкриминируют растрату имущества и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 114-1 УК Украины).

Экс-чиновники Минобороны, которым объявлено о подозрении. Фото: Офис генпрокурора

По данным следствия, подозреваемые во время военного положения приобрели для ВСУ средства индивидуальной защиты, которые по своему качеству не отвечают установленным требованиям.

"Они закупили у иностранной фирмы почти 3 тысячи бронежилетов более чем на 130 млн грн. Согласно выводам товароведческой экспертизы, реальная рыночная стоимость этих средств защиты составляет всего 25 млн грн. Таким образом почти 100 млн грн было растрачено", — рассказали в прокуратуре.

Экс-чиновники Минобороны, подозреваемые в хищении 1 млрд грн. Фото: Офис генпрокурора

В ведомстве также заявили, что экс-руководитель Департамента приобрел у иностранной фирмы одежду — зимние куртки и брюки для нужд ВСУ на сумму почти 1 млрд грн. Однако закупленная одежда не отвечала требованиям качества, поэтому военные не могли ее использовать в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

Результаты обысков

Правоохранители в рамках дела провели обыски по месту работы и проживания подозреваемых. Были обнаружены документация и другие вещественные доказательства.

В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей.

Экс-чиновники Минобороны, подозреваемые в хищении 1 млрд грн. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров меняет подходы к оборонным закупкам. По его словам, оборонные закупки будут разделены на две группы. В первую входят оружие, техника, другие товары оборонного назначения — информация о них останется закрытой. Вторая группа — это, в частности, продукты питания.

Также министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что закупки вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины будет проводить Агентство оборонных закупок. Это модель государств-членов НАТО.