Скандал с осмотром судна Sukru Okan: россияне показали видео своей высадки на борт

Корабли в Черном море. Фото: росСМИ

Россия вероятнее всего осматривала судно Sukru Okan в Черном море. При этом, ранее аналитики утверждали, что страна-агрессор соврала об успешном осмотре корабля.

Об этом сообщает Turhan Bozkurt.

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Осмотр судна Sukru Okan

Сообщается, что в нейтральных акваториях Черного моря российский вертолет, по данным СМИ, предположительно, произвел высадку морских пехотинцев на судно Sukru Okan.

На распространенных видеоматериалах показан момент, когда группа военных забирается на борт вертолета Ка-29 с корабля "Василий Быков" и направляется к указанному судну, находящемуся в районе 30 миль от турецкого побережья.

Аналитики сомневаются, что осмотр был осуществлен

Международная разведывательная организация InformNapalm опровергла утверждения России о том, что их силы успешно осмотрели корабль Sukru Okan в Черном море и произвели предупредительные выстрелы. По информации, полученной от команды корабля, который стал свидетелем данного происшествия, фактический ход событий был иным.

Согласно этим свидетельствам, Sukru Okan не прекратил движение по требованию российской стороны, но незначительно скорректировал свой маршрут в сторону территориальных вод Турции.

Аналитики говорят, что утверждения о присутствии вертолета и совершенных выстрелах не соответствуют действительности. Вместо этого были зафиксированы только устные угрозы по радио. На корабле находился турецкий экипаж, который не реагировал на данные угрозы. Исходя из этого, информация о "успешном осмотре" корабля кажется недостоверной.

Напомним, Россия продолжает заниматься морским пиратством. Оккупанты открыли предупредительный огонь, чтобы остановить гражданское судно, двигавшееся в порт Измаил, что в Одесской области.

Также мы писали, что в Украине установили новые временные маршруты движения для гражданских судов, прибывающих или отплывающих из черноморских портов Украины. Впрочем, это не исключает военной угрозы и минной опасности со стороны Российской Федерации.