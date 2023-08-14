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Скандал з оглядом судна Sukru Okan: росіяни показали відео своєї висадки на борт

14 серпня 2023 10:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Скандал з оглядом судна Sukru Okan: росіяни показали відео своєї висадки на борт
Кораблі у Чорному морі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія найімовірніше оглядала судно Sukru Okan у Чорному морі. При цьому раніше аналітики стверджували, що країна-агресор збрехала про успішний огляд корабля.

Про це повідомляє Turhan Bozkurt.

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Огляд судна Sukru Okan

Повідомляється, що в нейтральних акваторіях Чорного моря російський вертоліт, за даними ЗМІ, імовірно, висадив морських піхотинців на судно Sukru Okan.

На поширених відеоматеріалах показано момент, коли група військових забирається на борт вертольота Ка-29 з корабля "Василь Биков" і прямує до вказаного судна, що знаходиться в районі 30 миль від турецького узбережжя.

Аналітики сумніваються, що огляд було здійснено

Міжнародна розвідувальна організація InformNapalm спростувала твердження Росії про те, що їхні сили успішно оглянули корабель Sukru Okan у Чорному морі та здійснили попереджувальні постріли. За інформацією, отриманою від команди корабля, який став свідком цієї події, фактичний перебіг подій був іншим.

Згідно з цими свідченнями, Sukru Okan не припинив рух на вимогу російської сторони, але трохи скоригував свій маршрут у бік територіальних вод Туреччини.

Аналітики кажуть, що твердження про присутність вертольота та скоєні постріли не відповідають дійсності. Натомість було зафіксовано лише усні погрози по радіо. На кораблі знаходився турецький екіпаж, який не реагував на ці погрози. Виходячи з цього, інформація про "успішний огляд" корабля здається недостовірною.

Нагадаємо, Росія продовжує займатися морським піратством. Окупанти відкрили попереджувальний вогонь, щоб зупинити цивільне судно, що рухалося до порту Ізмаїл, що на Одещині.

Також ми писали, що в Україні встановили нові тимчасові маршрути руху для цивільних судів, які прибувають або відпливають із чорноморських портів України. Втім, це не виключає військової загрози та мінної небезпеки з боку Російської Федерації.

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