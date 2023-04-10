Повредит ли "слив" военных тайн началу контрнаступления ВСУ

Военные говятся к контрнаступлению. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Прошлая неделя прославилась очередным скандалом — неизвестные обнародовали в сети Интернет военные и разведывательные документы. Содержание этих бумаг касается состояния Вооруженных Сил Украины и их подготовки к контрнаступлению.

Кто может стоять за этой утечкой, насколько она серьезная и как может отразиться на будущем контрнаступлении украинских Сил обороны, Новини.LIVE попытались разобраться.

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Ищите, кому это выгодно

Как говорили в неоднозначных ситуациях древние римляне, нужно искать того, кому может быть выгоден скандал.

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, ситуация выгодна может быть, как ни парадоксально, в той или иной степени всем заинтересованным сторонам. Но прежде всего — россии. Пока идет война, нельзя недооценивать противника. Ведь у российских спецслужб хорошая советская школа, и они способны работать хорошо.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Конечно, это — не любительская работа или действия завладевших внезапно документами хакеров. За этим стоят спецслужбы. Более того, это так называемая контролируемая утечка информации, которая осуществлялась под "патронатом" сотрудников спецслужбы, на что указывает выборочный характер представления документов. Так что без работы профессиональных аналитиков здесь не обошлось", — уверяет Снегирев.

Украинцы — вне подозрения

Если к этому причастны россияне, то, выдавая такую информацию, они демонстрируют свою осведомленность о планах украинского военного командования при подготовке к ближайшему контрнаступлению.

"Но здесь сразу стоит отбросить версию по поводу возможной утечки секретной информации от украинской стороны", — акцентирует внимание Снегирев.

Он объясняет это тем, что в обнародованном пакете содержатся документы, имеющие специфический гриф "для служебного пользования". То есть для американских чиновников.

Таким образом, делает вывод Снегирев, наличие этого документа отвергает желаемые для некоторых инсинуации в сторону украинской стороны по поводу возможной утечки от наших спецслужб, от Генштаба.

По словам военного эксперта, это, вероятно, имело целью сделать невозможным дальнейшее получение разведданных от западных партнеров Украины. Поскольку львиная часть предоставления полезной для военных информации исходит именно от разведок Соединенных Штатов и стран-членов НАТО.

"Кстати, это может быть одной из главных целей обнародования секретной информации, если к этому действительно причастны россияне", — не исключает аналитик.

"Старший брат" следит за вами

Теперь о содержании обнародованных данных. Почему, например, "слили" информацию о материально-техническом обеспечении ВСУ?

Для россиян, уверен Снегирев, это вполне понятный ход. Ведь утечка такой информации никоим образом не угрожает самой российской стороне. К тому же они прекрасно понимают степень материально-технического обеспечения наших подразделений и, соответственно, дают информацию в целом, чтобы дать понять американской стороне и ВСУ, что российская сторона осведомлена о планах будущего контрнаступления украинцев.

Россияне хотят знать, что есть на вооружении украинской армии. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov

"Эта информация несет полезную нагрузку и касается возможностей стороны в моменте подавления активной обороны — огневой активности противника, его средств поражения. А соответствующая информация о наличии боекомплекта, а в документах речь идет о HIMARS, дает возможность российской стороне оценить способность ВСУ по контрнаступлению", — говорит Снегирев.

То есть, добавляет он, враг владеет информацией о количестве имеющихся средств поражения в ВСУ. А если ты знаешь о количестве снарядов, то можно вычислить примерное число пусковых установок как ствольной, так и реактивной артиллерии. Это, в свою очередь, дает ясное представление об эшелонированности и насыщенности подразделений ВСУ на направлениях возможного потенциального удара средствами поражения.

"Таким образом, обнародование этой информации дает еще одно основание говорить о том, что за утечкой стоит именно российская сторона", — подчеркивает Снегирев.

Цель — срыв наступления

Теперь о данных по поводу формирования бригад в ВСУ. Почему эта информация тоже выдается в целом?

Тому, кто примерно вычислил количество оперативных резервов ВСУ, оперирование этими цифрами позволяет просчитать как основной удар, так и отвлекающие. То есть, это говорит о способности Генштаба ВСУ оперировать собственными возможностями. А в зависимости от количества оперативного резерва и высчитываются возможности — будет ли это локальное наступление на одном из основных направлений, или — одновременные удары по нескольким направлениям.

"То есть фактически это контролируемая утечка информации, сделанная для исключения украинского контрнаступления", — заключает военный эксперт.

Численность оперативных резервов ВСУ — важная информация. Фото: REUTERS

Узкий круг знающих людей

В этом контексте отдельно следует отметить в "сливе" интересную деталь: отсутствие данных о возможных направлениях наступления.

"Их нет и не может быть! — подчеркивает Снегирев. — Надо понимать, что конкретные направления контрнаступления разрабатываются не в Пентагоне, а в Генеральном штабе ВСУ. Следовательно, информацией о датах и возможных направлениях контрнаступления владеют три, максимум пять человек. Потому, соответственно, в этих документах нет и быть не может этих данных. И это снова работает в пользу украинской стороны".

Во-первых, объясняет эксперт, это повышает субъектность украинского командования в момент принятия решений о действиях ВСУ. Во-вторых, снимает подозрение с украинской стороны в моменте возможной утечки данных от нее.

Кстати, обращает внимание Снегирев, что касается информации о наличии и количестве так называемых "бригад наступления", то этой информацией пестрят открытые источники.

"То есть те, кто работал над подготовкой "вброса", руководствовался принципом: 30% — правды и 70% — откровенного бреда. Но наличие хотя бы малого количества правдивых документов уже дает возможность утверждать об определенной утечке информации", — поделился мыслями Снегирев.

Потери уменьшены в свою пользу

Другим интересным моментом, который также может указывать на "руку Кремля" в утечке секретов, является подход к формированию "блока потерь" ВСУ и россиян.

Учитывая, что украинская сторона, официальный Пентагон и администрация США заявляют об уровне российских потерь на отметке 200-220 тысяч человек, а в обнародованных "документах" почему-то указаны значительно меньшие цифры...

Конечно, с другой стороны нельзя исключать, что это сознательная ошибка для отвлечения внимания от источника утечки.

Если за этим действительно стоят россияне, то это свидетельствует об их способностях к доступу в получении секретной оперативной информации агентурным путем. В этом есть определенная опасность. Кстати, на это указывает и факт неоднократной подачи материалов. Мол, информация передается на постоянной основе и ее массив может быть значительным.

С другой стороны, если это действительно были россияне, то американцам и украинцам вбрасывается предостережение в наличии среди их спецслужб "крота", потому что проверка была и там, и там. Цель — посеять недоверие, что определенным образом отвлечет и затормозит работу пяти иностранных и отечественных спецслужб.

Попытка насолить США

Вместе с тем, в этой истории присутствует еще один примечательный момент. Не исключено, что скандал направлен против президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Посколько этим "вбросом" авторы намекают на утечку информации внутри администрации американского президента.

"То есть россияне пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Соединенных Штатов. Это особенно ложится в канву сообщений о том, что российские и китайские спецслужбы будут пытаться дестабилизировать ситуацию в США. К тому же утечка данных происходит на фоне последних событий в самих США (речь идет о выдвижении подозрения Трампу)", — не исключает такого развития событий военный эксперт.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Таким образом, возможно, этим вбросом россияне пытаются нивелировать угрозы для удобного для них Трампа и попытаться снять или отрицательно повлиять на возможность самого повторного выдвижения Байдена в президенты Соединенных Штатов.

Контрнаступление под вопросом

Если говорить об ущербе, который нанесла утечка, то он, по мнению Снегирева, не очень ощутим и болезнен для украинской стороны.

Такую свою позицию он объясняет тем, что информация о численности личного состава есть в открытых источниках, а вопрос количества материально-технического обеспечения качественно можно изменить в течение нескольких дней.

"По большому счету, обнародованием этой информации заинтересованные лица сделали выстрел в небо, спровоцировав скандальную бурю в стакане", — заверил Снегирев.

Кроме того, эксперт предполагает, что контролируемый утечка могла быть с двух разных сторон. Поскольку, если предположить, что "слив" информации был сделан по ту сторону океана, то он мог быть направлен на российскую сторону — чтобы дать понять Москве: стоит изменить позицию относительно возможности мирных переговоров (такое себе "принуждение" к миру). Не случайно ведь эта "переговорная" идея муссируется в последние дни в мировом политическом и даже религиозном пространстве.

В то же время исключать полностью причастность россиян не стоит. Именно они являются самой заинтересованной стороной в негативном окончании этой истории. К тому же для россиян важно было сыграть на опережение и дать понять всем, что мы осведомлены во многом, что касается контрнаступления ВСУ.