Чи зашкодить "злив" військових таємниць початку контрнаступу ЗСУ

Військові готуються до контрнаступу. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Минулий тиждень прославився черговим скандалом — невідомі оприлюднили в мережі Інтернет військові та розвідувальні документи. Зміст цих паперів стосується стану Збройних Сил України і їхньої підготовки до контрнаступу.

Хто може стояти за цим витоком, наскільки він серйозний і як може відбитися на майбутньому контрнаступу українських Сил оборони, Новини.LIVE спробували розібратися.

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Шукайте, кому це вигідно

Як казали в неоднозначних ситуаціях стародавні римляни, треба шукати того, кому може бути вигідним скандал.

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, вигідна вона може бути, як ні парадоксально, тією чи іншою мірою всім зацікавленим сторонам. Але насамперед — росії. Поки йде війна, не можна недооцінювати противника. Адже російські спецслужби мають непогану радянську школу й здатні працювати гарно.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Звичайно, це — не аматорська робота чи дії хакерів, які заволоділи раптово документами. За цим стоять спецслужби. Ба більше, це так званий контрольований виток інформації, який здійснювався під "патронатом" співробітників спецслужби, на що вказує вибірковий характер подання документів. Отже, без роботи професійних аналітиків тут не обійшлося", — запевняє Снєгирьов.

Українці — поза підозрою

Якщо до цього причетні росіяни, то, видаючи таку інформацію на загал, вони демонструють свою обізнаність щодо планів українського військового командування при підготовці до найближчого контрнаступу.

"Але тут відразу варто відкинути версію щодо можливого витоку секретної інформації з українського боку", — акцентує увагу Снєгирьов.

Він пояснює це тим, що в оприлюдненому пакеті містяться документи, які мають специфічний гриф "для службового користування". Тобто — для американських посадовців.

Таким чином, робить висновок Снєгирьов, наявність цього документу відкидає бажані для декого інсинуації в бік української сторони з приводу можливого витоку від наших спецслужб, від Генштабу.

За словами військового експерта, це, певно, мало на меті унеможливлення в подальшому отримання розвідданих від західних партнерів України. Оскільки левова частина отримання корисної для військових інформації виходить саме від розвідтовариств Сполучених Штатів і країн-членів НАТО.

"До речі, це може бути однією з головних цілей оприлюднення секретної інформації, якщо до цього дійсно причетні росіяни", — не виключає аналітик.

"Старший брат" слідкує за вами

Тепер щодо змісту оприлюднених даних. Чому, наприклад, "злили" інформацію щодо матеріально-технічного забезпечення ЗСУ?

Для росіян, переконаний Снєгирьов, це цілком зрозумілий хід. Адже виток цієї інформації жодним чином не загрожує самій російській стороні. До того ж вони прекрасно розуміють ступінь матеріально-технічного забезпечення наших підрозділів і відповідно дають інформацію на загал, щоб дати зрозуміти американській стороні та ЗСУ, що російська сторона обізнана щодо планів майбутнього контрнаступу українців.

Росіяни хочуть знати, що є на озброєнні в українській армії. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov

"Ця інформація несе корисне навантаження і стосується можливостей сторони в моменті придушення активної оборони — вогневої активності противника, його засобів ураження. А відповідна інформація щодо наявності боєкомплекту, а в документах мова йде про HIMARS, дає можливість російській стороні оцінити здатність ЗСУ щодо контрнаступу", — говорить Снєгирьов.

Тобто, додає він, ворог володіє інформацією щодо кількості наявних засобів ураження у ЗСУ. А якщо ти знаєш про кількість снарядів, то можна вирахувати приблизну кількість пускових установок як ствольної, так і реактивної артилерії. Це, своєю чергою, дає чітку уяву про ешелонованість і насиченість підрозділів ЗСУ на напрямках можливого потенційного удару засобами ураження.

"Таким чином, оприлюднення цієї інформації дає ще одні підстави казати, що за витоком стоїть саме російська сторона", — підкреслює Снєгирьов.

Ціль — зрив наступу

Тепер щодо даних з приводу формування бригад у ЗСУ. Чому ця інформація теж видається на загал?

Хтось приблизно вирахував кількість оперативних резервів ЗСУ. Оперування цими цифрами дає можливість прорахувати як основний удар, так і відволікаючі. Тобто це говорить про здатність Генштабу ЗСУ оперувати власними можливостями. А залежно від кількості оперативного резерву і вираховуються можливості — чи це буде локальний наступ на одному з основних напрямків, чи це — одночасні удари по декількох напрямках.

"Тобто фактично це контрольований виток інформації, зроблений для унеможливлення українського контрнаступу", — робить висновок військовий експерт.

Кількість оперативних резервів ЗСУ — важлива інформація. Фото: REUTERS

Вузьке коло обізнаних людей

У цьому контексті окремо треба зазначити у "зливі" вагому цікаву деталь: відсутність даних про можливі напрямки наступу.

"Їх немає і не може бути! — наголошує Снєгирьов. — Треба розуміти, що конкретні напрямки контрнаступу розробляються не в Пентагоні, а в Генеральному штабі ЗСУ. Отже, інформацією про дати і можливі напрямки контрнаступу володіють три, максимум п'ять людей. Тому, відповідно, в цих документах і немає і бути не може цих даних. І це знову працює на користь української сторони".

По-перше, пояснює експерт, це підвищує суб'єктність українського командування в моменті прийняття рішень щодо дій ЗСУ. По-друге, знімає підозру з української сторони в моменті можливого витоку даних від неї.

До речі, звертає увагу Снєгирьов, що стосується інформації про про наявність і кількість так званих "бригад наступу", то цією інформацією рясніють відкриті джерела.

"Тобто ті, хто працював над підготовкою "вкиду", керувався принципом: 30% — правди і 70% — відвертої маячні. Але наявність хоча б малої кількості правдивих документів вже дає можливість стверджувати про певний витік інформації", — поділився думкою Снєгирьов.

Втрати зменшено на власну користь

Іншим цікавим моментом, який також може вказувати на "руку Кремля" у витоку секретів, є підхід до формування "блоку втрат" ЗСУ і росіян.

Враховуючи те, що українська сторона, офіційний Пентагон і адміністрація США заявляють про рівень російських втрат на позначці 200-220 тисяч осіб, а в оприлюднених "документах" чомусь вказано значно менші цифри...

Звичайно, з іншої сторони, не можна виключати, що це є свідома помилка для відволікання уваги від джерела витоку.

Якщо за цим дійсно стоять росіяни, то це свідчить про їхні спроможності до доступу в отриманні секретної оперативної інформації агентурним шляхом. В цьому є певна небезпека. До речі, на це вказує і факт неодноразової подачі матеріалів. Мовляв, інформації передається на постійній основі і її масив може бути значним.

З іншого боку, якщо це дійсно були росіяни, то американцям і українцям вкидається засторога в наявності серед їхніх спецслужб "крота", бо перевірка буле і там, і там. Мета — посіяти недовіру, що певним чином відволіче і загальмує роботу п'яти іноземних і вітчизняних спецслужб.

Спроба насолити США

Разом з тим у цій історії присутній ще один примітний момент. Не виключено, що скандал спрямований проти президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Отже, цим "вкидом" автори натякають на витік інформації всередині адміністрації американського президента.

"Тобто росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію навколо Сполучених Штатів. Це особливо лягає в канву повідомлень про те, що російські та китайські спецслужби намагатимуться дестабілізувати ситуацію в США. До того ж виток даних відбувається на тлі останніх подій в самих США (йдеться про висування підозри Трампу)", — не виключає такого розвитку подій військовий експерт.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Таким чином, можливо, цим вкидом росіяни намагаюттся нівелювати загрози для зручного для них Трампа і спробувати зняти або негативно вплинути на можливість самого повторного висування Байдена в президенти Сполучених Штатів.

Контрнаступ під питанням

Якщо говорити про рівень шкоди, який завдав цей витік, то він, на думку Снєгирьова, не дуже відчутний і болячий для української сторони.

Таку свою позицію він пояснює тим, що інформація про чисельність особового складу є у відкритих джерелах, а щодо кількості матеріально-технічного забезпечення, то її якісно можна змінити впродовж кількох днів.

"За великим рахунком, оприлюдненням цієї інформації зацікавлені особи зробили постріл у небо, спровокувавши скандальну бурю в стакані", — запевнив Снєгирьов.

Крім того, експерт припускає, що контрольований витік міг бути з двох різних боків. Оскільки, якщо припустити, що "злив" інформації був зроблений по інший бік океану, то він міг бути спрямований на російську сторону — щоб дати зрозуміти Москві: варто змінити позицію щодо можливості мирних переговорів (такий собі "примус" до миру). Адже не випадково ця "переговорна" ідея мусується останніми днями в світовому політичному і навіть релігійному просторі.

Водночас виключати повністю причетність росіян не варто. Саме вони є найбільшою зацікавленою стороною в негативному завершенні цієї історії. До того ж для росіян важливо було зіграти на випередження і дати зрозуміти всім, що ми обізнані багато в чому, що стосується контрнаступу ЗСУ.