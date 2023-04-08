"Схемы" показали, где на самом деле будут прятаться войска рф в Крыму: появились аэроснимки

Россияне готовятся к обороне. Фото: Новое время

Фортификационные сооружения на севере Крыма усилились в последнее время. На спутниковых снимках, проверенных программой "Схемы", можно увидеть, где именно сконцентрированы российские войска на Крымском полуострове.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Оборона рф

В районе административной границы между Крымом и Херсонской областью, вблизи российского пункта пропуска "Армянск" и в районе Перекопского вала была обустроена двойная линия окопов, соединенная траншеями и оборудованная позициями военной техники. На следующем участке, за Перекопским перешейком, созданы новые линии обороны, в том числе в районе села Филатовка.

В другой части административной границы, возле села Тургенево, уже в конце января не было никаких сооружений, но к середине марта на спутниковых снимках можно было увидеть разветвленную систему фортификаций с двух сторон трассы Е-105 и у озера Сиваш.

На севере Крыма сконцентрирована основная ресурс крымской группировки рф — около 20-ти батальонно-тактических групп. Российские войска сосредотачиваются в районе поселка Столповое, где размещен дивизион ракетных комплексов Искандер и возводятся фортификационные сооружения.

Ситуация на Крымском полуострове остается напряженной, а украинские военные продолжают мониторинг военной активности россии на территории оккупированного полуострова.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты готовят эвакуацию местного населения. Военные рф планируют вывезти людей на территорию Автономной Республики Крым.