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Оккупанты готовят эвакуацию местного населения на ВОТ Украины, — Генштаб

8 апреля 2023 07:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военные рф/Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты готовят эвакуацию местного населения. Военные рф планируют вывезти людей на территорию Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Подробности

В Мелитополе и Скадовске россияне организовали опрос местного населения по поводу возможной эвакуации. В ходе голосования оккупанты проверяют наличие российского паспорта, прописку и уровень образования.

"Отмечается периодический выезд автобусов с желающими эвакуироваться. Оккупанты распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения", — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас на территории Украины продолжаются проблемы, связанные с оккупацией российскими войсками. В частности, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области местное население стало жертвой психологического влияния со стороны оккупантов.

Также мы писали, что оккупанты рф объявили эвакуацию из Бердянска Запорожской области. Она продлится до 15 апреля.

Добавим, что российские захватчики на фоне слухов о контрнаступлении ВСУ начали эвакуацию на оккупированной территории Херсонской области. В частности, оккупанты составляют списки для вывоза гражданского населения из Скадовска.

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