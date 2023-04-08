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"Схеми" показали, де насправді ховатимуться війська рф у Криму: з'явилися аерознімки

8 квітня 2023 12:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни готуються до оборони. Фото: Новий час
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Фортифікаційні споруди півночі Криму посилилися останнім часом. На супутникових знімках, перевірених програмою "Схеми", можна побачити де саме сконцентровані російські війська на Кримському півострові.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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У районі адміністративного кордону між Кримом та Херсонською областю, поблизу російського пункту пропуску "Вірменськ" та в районі Перекопського валу було облаштовано подвійну лінію окопів, з'єднану траншеями та обладнану позиціями військової техніки. На наступній ділянці за Перекопським перешийком створено нові лінії оборони, у тому числі в районі села Філатівка.

В іншій частині адміністративного кордону біля села Тургенево вже наприкінці січня не було жодних споруд, але до середини березня на супутникових знімках можна було побачити розгалужену систему фортифікацій з двох сторін траси Е-105 та біля озера Сиваш.

На півночі Криму сконцентровано основний ресурс кримського угруповання росії — близько 20-ти батальйонно-тактичних груп. Російські війська зосереджуються в районі селища, де розміщений дивізіон ракетних комплексів Іскандер і зводяться фортифікаційні споруди.

Ситуація на Кримському півострові залишається напруженою, а українські військові продовжують моніторинг військової активності росії на території окупованого півострова.

Схемі

Схемі

 

Схемі

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти готують евакуацію місцевого населення. Військові росії планують вивезти людей на територію Автономної Республіки Крим.

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