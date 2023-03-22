Скибицкий рассказал, как оккупанты переориентируют направления своих ударов

Вадим Скибицкий

Российские военные изменяют цели своих атак. Энергетическая инфраструктура до сих пор остается мишенью врага, однако основной целью могут стать военные объекты, и концентрация наших войск и логистика.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

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"Давайте возьмем последние удары беспилотными летательными аппаратами в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворивском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", — сказал Скибицкий.

Он отметил, что климатическая зима уже заканчивается, а рф так и не смогла разрушить украинскую энергетику.

"Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным силам, войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств. Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", — считает Скибицкий.

По его словам, российские удары по нефтебазам подтвердили то, что оккупанты будут пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые необходимы для успешного ведения боевых действий.

"Остаются также объекты критической инфраструктуры, прежде всего, экономические — те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и.т.д", — отметил заместитель начальника ГУР МО.

К тому же Скибицкий считает, что мишенями оккупантов также могут стать гидротехнические и очистные сооружения.

"Возможно. Мы анализируем, разведку каких объектов ведет российская федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада. Россия постоянно ведет разведку этих объектов, в том числе космическую", — добавил Скибицкий.

Напомним, Скибицкий говорил, что весна и начало лета будут решающими в войне. Самые трудные бои будут на Донецком и Луганском направлении.

Также мы писали, что украинская армия будет готова перейти в контрнаступление уже весной. Одна из стратегических целей состоит в том, чтобы отрезать Крым от россии.