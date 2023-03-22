Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Скибицкий рассказал, как оккупанты переориентируют направления своих ударов arrow

Скибицкий рассказал, как оккупанты переориентируют направления своих ударов

22 марта 2023 20:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вадим Скибицкий
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские военные изменяют цели своих атак. Энергетическая инфраструктура до сих пор остается мишенью врага, однако основной целью могут стать военные объекты, и концентрация наших войск и логистика.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Подробности

"Давайте возьмем последние удары беспилотными летательными аппаратами в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворивском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", — сказал Скибицкий.

Он отметил, что климатическая зима уже заканчивается, а рф так и не смогла разрушить украинскую энергетику.

"Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным силам, войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств. Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", — считает Скибицкий.

По его словам, российские удары по нефтебазам подтвердили то, что оккупанты будут пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые необходимы для успешного ведения боевых действий.

"Остаются также объекты критической инфраструктуры, прежде всего, экономические — те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и.т.д", — отметил заместитель начальника ГУР МО.

К тому же Скибицкий считает, что мишенями оккупантов также могут стать гидротехнические и очистные сооружения.

"Возможно. Мы анализируем, разведку каких объектов ведет российская федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада. Россия постоянно ведет разведку этих объектов, в том числе космическую", — добавил Скибицкий.

Напомним, Скибицкий говорил, что весна и начало лета будут решающими в войне. Самые трудные бои будут на Донецком и Луганском направлении.

Также мы писали, что украинская армия будет готова перейти в контрнаступление уже весной. Одна из стратегических целей состоит в том, чтобы отрезать Крым от россии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

21:13Доллар по 45 грн/долл.: аналитики оценили, какой может быть стоимость валюты в 2023-м

21:11 Минобороны рф решило не выплачивать зарплаты военным: в чем причина

Новина з відео

20:50 Когда будет понятно, выйдет ли Ярмоленко против сборной Англии

Новина з відео

20:24Все удары россии получат как военный, так и политический и юридический ответ, — Зеленский

Эксклюзив

20:18Весенний шарм несокрушимого Киева: эмоции города глазами Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:15 Актеры студии "Квартал 95" рассказали о своих любимых украинских городах

20:07 Блинкен объяснил, почему Китай "внимательно следит" за событиями, которые происходят в Украине

20:00 Жилой массив Одессы останется на ночь без воды

Новина з відео

19:49 Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины"

19:36 Людям с нетрадиционной ориентацией в Уганде грозит пожизненное заключение: детали

Новина з відео

20:50 Когда будет понятно, выйдет ли Ярмоленко против сборной Англии

Новина з відео

20:24Все удары россии получат как военный, так и политический и юридический ответ, — Зеленский

Новина з відео

19:49 Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины"

Новина з відео

19:06 Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

Новина з відео

18:30 Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:08 Схемы на полмиллиарда: экс-главе Фонда госимущества объявили подозрение

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

Новина з відео

16:58Обстрел жилого дома: в Запорожье возросло количество пострадавших

Новина з відео

15:31 "Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет

Новина з відео

15:26 Лавров принялся пугать Украину урановыми боеприпасами от Британии

21:13Доллар по 45 грн/долл.: аналитики оценили, какой может быть стоимость валюты в 2023-м

20:15 Актеры студии "Квартал 95" рассказали о своих любимых украинских городах

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Новина з фото

12:33Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей

Новина з фото

06:40 Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Актуальное по теме

None 22 Март 19:34

Доллар по 45 грн/долл.: аналитики оценили, какой может быть стоимость валюты в 2023-м

None 22 Март 21:11

Минобороны рф решило не выплачивать зарплаты военным: в чем причина

None 22 Март 20:50

Когда будет понятно, выйдет ли Ярмоленко против сборной Англии

None 22 Март 20:36

Все удары россии получат как военный, так и политический и юридический ответ, — Зеленский

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB