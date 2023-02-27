Коли можна очікувати контрнаступу ЗСУ — Вадим Скібіцький дав відповідь

У розвідці розповіли, коли можна очікувати контрнаступу ЗСУ
Українська армія буде готова перейти у контрнаступ вже навесні. Одна зі стратегічних цілей полягатиме в тому, щоб відрізати Крим від росії.
Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі DW.
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Контрнаступ української армії
За словами Вадима Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу. При цьому він зазначив, що конкретний час наступу залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.
Представник ГУР МО України заявив, що однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні — між Кримом і материковою частиною росії".
"Мета контрнаступу — звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року", — наголосив представник воєнної розвідки України.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вступає у новий період війни. Завдання країни — перемогти російську агресію. За словами Резнікова, бійці ЗСУ підуть у контрнаступ. Зараз триває робота, щоб його підготувати та забезпечити.