Коли можна очікувати контрнаступу ЗСУ — Вадим Скібіцький дав відповідь

Навесні Україна буде готова до контрнаступу

Українська армія буде готова перейти у контрнаступ вже навесні. Одна зі стратегічних цілей полягатиме в тому, щоб відрізати Крим від росії.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі DW.

Контрнаступ української армії

За словами Вадима Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу. При цьому він зазначив, що конкретний час наступу залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.

Представник ГУР МО України заявив, що однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні — між Кримом і материковою частиною росії".

"Мета контрнаступу — звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року", — наголосив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вступає у новий період війни. Завдання країни — перемогти російську агресію. За словами Резнікова, бійці ЗСУ підуть у контрнаступ. Зараз триває робота, щоб його підготувати та забезпечити.