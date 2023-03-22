Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Скібіцький розповів, як окупанти переорієнтовують напрямки своїх ударів arrow

Скібіцький розповів, як окупанти переорієнтовують напрямки своїх ударів

22 березня 2023 20:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вадим Скібіцький
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські військові змінюють цілі своїх атак. Енергетична інфраструктура досі залишається мішенню ворога, однак основною ціллю можуть також стати військові об'єкти, і концентрація наших військ і логістика.

Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також:

Деталі

"Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Потрапили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації", — сказав Скібіцький.

Він зазначив, що кліматична зима вже закінчується, а рф так і не змогла зруйнувати українську енергетику.

"Це завдяки нашим енергетикам, Збройним силам, військам протиповітряної оборони, а також завдяки скоординованій роботі всіх міністерств та відомств. Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань", — вважає Скібіцький.

За його словами, російські удари по нафтобазах підтвердили те, що окупанти будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які необхідні для успішного ведення бойових дій.

"Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні — ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо", — зазначив заступник начальника ГУР МО.

До того ж Скібіцький вважає, що мішенями окупантів також можуть стати гідротехнічні та очисні споруди.

"Можливо. Ми аналізуємо, розвідку яких об'єктів веде російська федерація. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу. Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі космічну", — додав Скібіцький.

Нагадаємо, Скібіцький говорив, що весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Найважчі бої будуть на Донецькому і Луганському напрямі.

Також ми писали, що українська армія буде готова перейти у контрнаступ вже навесні. Одна зі стратегічних цілей полягатиме в тому, щоб відрізати Крим від росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

20:50 Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

Новина з відео

20:24Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

Ексклюзив

20:18Весняний шарм незламного Києва: емоції міста очима Новини.LIVE

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

20:07 Блінкен пояснив, чому Китай "уважно стежить" за подіями, які відбуваються в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Житловий масив Одеси залишиться на ніч без води

Новина з відео

19:49 Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України"

19:36 Людям з нетрадиційною орієнтацією в Уганді загрожує довічне ув’язнення: деталі

19:31 Озіл назвав причину завершення кар'єри

19:31 Візит Сі Цзіньпіна до москви: ЗМІ розповіли, у чому лідери рф і Китаю не дійшли згоди

Новина з відео

20:50 Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

Новина з відео

20:24Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

Новина з відео

19:49 Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України"

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

Новина з відео

18:30 Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:08 Схеми на пів мільярда: ексочільнику Фонду держмайна оголосили підозру

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

Новина з відео

16:58Обстріл житлового будинку: у Запоріжжі зросла кількість постраждалих

Новина з відео

15:31 "Грибок та холод": Одеські волонтери оцінили нове приміщення, що їм запропонувала облрада

Новина з відео

15:26 Лавров взявся лякати Україну урановими боєприпасами від Британії

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Новина з фото

12:33Одіозна блогерка запросила гроші за рекламу благодійного концерту: бурхлива реакція соцмереж

Новина з фото

06:40 Різ Візерспун — 47: найвідоміші ролі голлівудської білявки

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

06:00Окупація в зоні відчуження: як відновлюється Іванків після 36 днів з росіянами

Актуальне по темі

None 22 Березень 20:50

Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

None 22 Березень 20:36

Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

None 22 Березень 20:37

Весняний шарм незламного Києва: емоції міста очима Новини.LIVE

None 22 Березень 19:40

Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB