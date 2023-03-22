Скібіцький розповів, як окупанти переорієнтовують напрямки своїх ударів

Вадим Скібіцький

Російські військові змінюють цілі своїх атак. Енергетична інфраструктура досі залишається мішенню ворога, однак основною ціллю можуть також стати військові об'єкти, і концентрація наших військ і логістика.

Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Потрапили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації", — сказав Скібіцький.

Він зазначив, що кліматична зима вже закінчується, а рф так і не змогла зруйнувати українську енергетику.

"Це завдяки нашим енергетикам, Збройним силам, військам протиповітряної оборони, а також завдяки скоординованій роботі всіх міністерств та відомств. Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань", — вважає Скібіцький.

За його словами, російські удари по нафтобазах підтвердили те, що окупанти будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які необхідні для успішного ведення бойових дій.

"Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні — ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо", — зазначив заступник начальника ГУР МО.

До того ж Скібіцький вважає, що мішенями окупантів також можуть стати гідротехнічні та очисні споруди.

"Можливо. Ми аналізуємо, розвідку яких об'єктів веде російська федерація. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу. Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі космічну", — додав Скібіцький.

Нагадаємо, Скібіцький говорив, що весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Найважчі бої будуть на Донецькому і Луганському напрямі.

Також ми писали, що українська армія буде готова перейти у контрнаступ вже навесні. Одна зі стратегічних цілей полягатиме в тому, щоб відрізати Крим від росії.