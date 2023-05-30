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Сколько детей погибло от рук оккупантов: у Зеленского назвали страшную цифру

30 мая 2023 14:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сколько детей погибло от рук оккупантов: у Зеленского назвали страшную цифру
Уполномоченная Президента по правам ребенка Дарья Герасимчук. Фото: Media Center Ukraine — Ukrinform
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска за время полномасштабной войны убили 483 несовершеннолетних украинца. Ранения тяжелой степени зафиксировали у 989 украинских детей.

Об этом сообщила на брифинге в Media Center Ukraine — Ukrinform уполномоченная Президента по правам ребенка Дарья Герасимчук.

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Погибшие и раненые

Всего за время полномасштабной российско-украинской войны в Украине от действий оккупантов погибли 483 несовершеннолетних украинца.

Тяжелые ранения получили 989 украинских детей.

19 484 были похищены и депортированы в Россию, 394 пропали без вести.

К счастью, найти удалось 12 979 несовершеннолетних, а вернуть из страны-агрессора — 371.

Геноцид детей

Дарья Герасимчук подчеркнула, что все действия Российской Федерации свидетельствуют о том, что на оккупированных территориях происходит геноцид украинских детей со стороны оккупантов.

"Они убивают наших детей, наносят им ранения, совершают сексуальное насилие, их похищают, совершая принудительную депортацию. Они также меняют гражданство нашим детям, отдают их на усыновление и другие семейные формы воспитания гражданам РФ. Все вышеперечисленное является ничем иным как геноцидом украинского народа через украинских детей", — подчеркнула уполномоченная Президента по правам ребенка.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова заявила, что для обеспечения воспроизводства поколений после окончания войны каждая украинка должна родить по меньшей мере два ребенка.

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