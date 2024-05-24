Сколько ядерного оружия в России, данные исследования

Российский ракетный комплекс "Искандер". Фото иллюстративное: rtvi.com

В арсенале России сейчас 75 ядерных боезарядов под баллистические ракеты 9М723 и 20 боеголовок к крылатым ракетам 9М728/729 к комплексу "Искандер". Под самолеты Ту-22М3 и МиГ-31К, Су-24М и Су-34 у страны-агрессора 334 ядерных боезаряда.

Об этом сообщает издание Defense Express, ссылаясь на данные американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков".

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Под стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС у россиян есть 430 ядерных боезарядов, а под межконтинентальные сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 — 156 боеголовок. В обоих случаях речь идет о специальной боевой части под крылатые ракеты типов Х-55 и Х-102.

"Интересно, что заявленный показатель арсенала нестратегического ядерного вооружения в распоряжении ВМФ России выглядит значительно больше, чем даже для стратегической авиации — всего 784 ядерных боезаряда", — пишет Defense Express.

Также в арсенале Кремля: четыре ядерных боеголовки под береговой комплекс "Редут", 23 боеголовки под ракеты П-800 "Оникс", 250 ядерных боеголовок под С-300/400 и 68 боезарядов под противоракеты 53Т6, обеспечивающие противовоздушную оборону Москвы.

Списанные ядерные боезаряды РФ — на отдельном учете. Их в общей сложности 1200 единиц.

Напомним, Европейский Союз напомнил России о ее обещании не вступать в ядерную войну против какой-либо страны в мире. Такое заявление прозвучало перед началом российско-белорусских учений по использованию тактического ядерного оружия.

Ранее мы сообщали, что Беларусь строит хранилища для российского ядерного оружия у границы с Украиной.