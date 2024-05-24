Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сколько ядерного оружия в России — данные исследования arrow

Сколько ядерного оружия в России — данные исследования

24 мая 2024 03:38
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Сколько ядерного оружия в России, данные исследования
Российский ракетный комплекс "Искандер". Фото иллюстративное: rtvi.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В арсенале России сейчас 75 ядерных боезарядов под баллистические ракеты 9М723 и 20 боеголовок к крылатым ракетам 9М728/729 к комплексу "Искандер". Под самолеты Ту-22М3 и МиГ-31К, Су-24М и Су-34 у страны-агрессора 334 ядерных боезаряда.

Об этом сообщает издание Defense Express, ссылаясь на данные американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков".

Читайте также:

Стратегическое и нестратегическое ядерное вооружение России

Под стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС у россиян есть 430 ядерных боезарядов, а под межконтинентальные сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 — 156 боеголовок. В обоих случаях речь идет о специальной боевой части под крылатые ракеты типов Х-55 и Х-102.

"Интересно, что заявленный показатель арсенала нестратегического ядерного вооружения в распоряжении ВМФ России выглядит значительно больше, чем даже для стратегической авиации — всего 784 ядерных боезаряда", — пишет Defense Express.

Также в арсенале Кремля: четыре ядерных боеголовки под береговой комплекс "Редут", 23 боеголовки под ракеты П-800 "Оникс", 250 ядерных боеголовок под С-300/400 и 68 боезарядов под противоракеты 53Т6, обеспечивающие противовоздушную оборону Москвы.

Списанные ядерные боезаряды РФ — на отдельном учете. Их в общей сложности 1200 единиц.

Напомним, Европейский Союз напомнил России о ее обещании не вступать в ядерную войну против какой-либо страны в мире. Такое заявление прозвучало перед началом российско-белорусских учений по использованию тактического ядерного оружия.

Ранее мы сообщали, что Беларусь строит хранилища для российского ядерного оружия у границы с Украиной.

война
российские войска
ядерное оружие
боеприпасы
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца