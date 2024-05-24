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Скільки ядерної зброї у Росії — дослідження

24 травня 2024 03:38
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Скільки ядерної зброї у Росії, дані дослідження
Російський ракетний комплекс "Іскандер". Фото ілюстративне: rtvi.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В арсеналі Росії зараз 75 ядерних боєзарядів під балістичні ракети 9М723 та 20 боєголовок до крилатих ракет 9М728/729 до комплексу "Іскандер". Під літаки Ту-22М3 і МіГ-31К, Су-24М та Су-34 у країни-агресора 334 ядерні боєзаряди.

Про це повідомляє видання Defense Express, посилаючись на дані американського журналу "Бюлетень вчених-атомників".

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Стратегічне і нестратегічне ядерне озброєння Росії

Під стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС росіяни мають 430 ядерних боєзарядів, а під міжконтинентальні надзвукові стратегічні бомбардувальнику Ту-160 — 156 боєголовок. В обох випадках йдеться про спеціальну бойову частину під крилаті ракети типів Х-55 та Х-102.

"Цікаво, що заявлений показник арсеналу нестратегічного ядерного озброєння в розпорядженні ВМФ Росії виглядає значно більшим, аніж навіть для стратегічної авіації - загалом 784 ядерні боєзаряди", — пише Defense Express.

Також в арсеналі Кремля: чотири ядерні боєголовки під береговий комплекс "Редут", 23 боєголовки під ракети П-800 "Онікс", 250 ядерних боєголовок під С-300/400 та 68 боєзарядів під протиракети 53Т6, котрі забезпечують протиповітряну й протиракетну оборону Москви. 

Списані ядерні боєзаряди РФ — на окремому обліку. Їх зашалом 1200 одиниць.

Нагадаємо, Європейський Союз нагадав Росії про її обіцянку не розпочинати ядерну війну проти будь-якої країни у світі. Така заява пролунала перед початком російсько-білоруських навчань з використанню тактичної ядерної зброї.

Раніше ми повідомляли, що Білорусь будує сховища для російської ядерної зброї біля кордону з Україною. 

війна
російські війська
ядерна зброя
боєприпаси
Росія

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