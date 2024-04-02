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Сколько Калибров россияне могут запустить по Украине

2 апреля 2024 19:39
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Владимир Мыленко
журналист
Сколько Калибров россияне могут запустить по Украине
Запуск крылатой ракеты "Калибр". Фото: минобороны РФ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Россия сейчас имеет более 20 кораблей, с борта которых могут быть запущены крылатые ракеты "Калибр". Впрочем, неизвестно, все ли они в рабочем состоянии и готовы к таким запускам.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По мнению Петра Черника, российская армия готовила новую базу для кораблей-носителей ракет "Калибр". По всей вероятности, это происходило на территории Абхазии, где, как анонсировала РФ, строили базу для кораблей Черноморского флота.

"Вместе с тем в России производили новые ракеты "Калибр". Производственные мощности позволяли им получать 30-35 ракет ежемесячно", — подчеркнул эксперт.

Какие корабли для запуска "Калибров" у россиян еще остаются

Полковник ВСУ рассказал, какие корабли россияне могут использовать для ударов по Украине крылатыми ракетами "Калибр".

"Они имеют по меньшей мере два фрегата проекта 1135 "Буревестник" в рабочем состоянии. До 20 малых ракетных кораблей двух типов, "Василий Быков" и "Каракурт". И по меньшей мере 4 дизель-электрических субмарины проекта 636 "Варшавянка", — пояснил эксперт.

Все корабли имеют по 8 пусковых установок, хотя вряд ли будут использовать все — но, условно говоря, по 4 пусковых контейнера на одном судне у них есть.

"На самом деле, очень трудно вычислить их реальный пусковой потенциал, потому что дело не только в актуальном состоянии кораблей, но и в персонале, который, возможно, не весь захотел переехать из Крыма куда-то в Абхазию — или после переезда снизил производительность своей работы. И даже в таких якобы смешных факторах, как известная российская симпатия к алкоголю, которая могла сказаться при производстве ракет или ремонте пусковых контейнеров", — подчеркнул Петр Черник.

Напомним, что 31 марта глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в эфире национального телемарафона единых новостей, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр". Вероятно, враг может использовать их против Украины в ближайшее время.

российские войска
оккупанты
Петр Черник
ракеты
война в Украине
калибры

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