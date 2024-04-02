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Скільки Калібрів росіяни можуть запустити по Україні

2 квітня 2024 19:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Скільки Калібрів росіяни можуть запустити по Україні
Запуск крилатої ракети "Калібр". Фото: міноборони РФ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росія зараз має понад 20 кораблів, з борту яких які можуть бути запущені крилаті ракети "Калібр". Втім, невідомо, чи усі вони перебувають у робочому стані і готові до таких запусків.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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На думку Петра Черника, російська армія готувала нову базу для кораблів-носіїв ракет "Калібр". Імовірно, це відбувалося на території Абхазії, де, як анонсувала РФ, будували базу для кораблів Чорноморського флоту.

"Разом з тим, в Росії виробляли нові ракети "Калібр". Виробничі потужності дозволяли їм отримувати 30-35 ракет щомісяця", — підкреслив експерт.

Які кораблі для запуску "Калібрів" у росіян ще залишаються

Полковник ЗСУ розповів, які кораблі росіяни можуть використати для ударів по Україні крилатими ракетами "Калібр".

"Вони мають щонайменше два фрегати проєкту 1135 "Буревестник" в робочому стані. До 20 малих ракетних кораблів двох типів, "Василий Быков" та "Каракурт". І щонайменше 4 дизель-електричні субмарини проєкту 636 "Варшавянка", — пояснив експерт.

Усі кораблі мають по 8 пускових установок, хоча навряд чи будуть використовувати їх усі — але, умовно кажучи, по 4 пускові контейнери на одному судні у них є.

"Насправді, дуже важко обчислити їхній реальний пусковий потенціал, бо справа не тільки у актуальному стані кораблів, а і у персоналі, який, можливо, не увесь захотів переїхати з Криму кудись в Абхазію— чи після переїзду знизив продуктивність своєї роботи. І навіть у таких нібито смішних факторах, як відома російська симпатія до алкоголю, яка могла позначитися під час виробництва ракет чи ремонту пускових контейнерів", — підкреслив Петро Черник.

Нагадаємо, що 31 березня очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр". Ймовірно, ворог може використати їх проти України найближчим часом.

російські війська
окупанти
Петро Черник
ракети
війна в Україні
калібри

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