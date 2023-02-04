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Сколько кибератак осуществили россияне против Украины с начала войны

4 февраля 2023 14:17
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Почти две тысячи кибератак — как россияне терроризируют украинцев
Михаил Федоров
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

За почти год полномасштабной войны Украина испытала более двух тысяч кибератак. В то же время точное количество может быть значительно больше.

Об этом рассказал вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода.

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"Если мы говорим об официально зафиксированных атаках, то это больше двух тысяч. Это за год. Но на самом деле происходит кибервойна, когда атакуются множество информационных систем. И эти атаки не фиксируются. Но происходят. Поэтому мы можем говорить о гораздо большем количестве атак. И каждую секунду, каждую минуту происходит атака на те или иные информационные системы", — отметил глава Минцифры.

По его словам, российские хакеры пытаются вмешаться прежде всего в работу украинских госреестров и информационных госсистем, но пока им это не удалось, и у Украины "вообще не было ни одной утечки сенситивной информации после 24 февраля".

В конце 2021 и начале 2022 года украинский госсектор испытал массовые кибератаки, которые позже украинские власти назвали первым этапом полномасштабного российского вторжения.

Напомним, после заявления о "Леопардах" для Украины хакеры из России атаковали немецкие правительственные сайты. По данным Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI), это были так называемые распределенные DDoS-атаки (распределенный отказ в обслуживании), от которых пострадали сайты федерального правительства и аэропорта Гамбурга.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Вечером с речью выступил и президент США Джо Байден, который объявил о 31 танке Abrams для Украины.

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