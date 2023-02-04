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Скільки кібератак здійснили росіяни проти України від початку війни

4 лютого 2023 14:17
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Майже дві тисячі кібератак — як росіяни тероризують українців
Михайло Федоров
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

За майже рік повномасштабної війни Україна зазнала понад дві тисячі кібератак. Водночас точна кількість може бути значно більшою. 

Про це розповів віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Радіо Свобода.

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"Якщо ми говоримо про офіційно зафіксовані атаки, то це більше ніж дві тисячі. Це за рік. Але насправді відбувається кібервійна, коли атакуються безліч інформаційних систем. І ці атаки не фіксуються. Але відбуваються. Тому ми можемо говорити про набагато більшу кількість атак. І кожної секунди, кожної хвилини відбувається атака на ті чи інші інформаційні системи", — зазначив очільник Мінцифри.

За його словами, російські хакери намагаються втрутитись насамперед у роботу українських держреєстрів та інформаційних держсистем, але поки що їм це не вдалося, і в України "взагалі не було жодного витоку сенситивної інформації після 24 лютого".

Наприкінці 2021 та на початку 2022 року українский держсектор зазнав масових кібератак, які пізніше українська влада назвала першим етапом повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, після заяви про "Леопарди" для України хакери із рф атакували німецькі урядові сайти. За даними Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI), це були так звані розподілені DDoS-атаки (розподілена відмова в обслуговуванні), від яких постраждали сайти федерального уряду та аеропорту Гамбурга.

Додамо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

Увечері з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.

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