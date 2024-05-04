Сколько денег тратит государство на содержание одного военного ВСУ

Военнослужащие ВСУ. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Стоимость содержания одного украинского военного без оружия составляет 1,2 миллиона гривен. Столько денег тратится из госбюджета на обеспечение бойца в течение года.

Об этом в пятницу, 3 мая, в интервью Bloomberg заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

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Страны-союзники не раз отмечали, что важное условие предоставления помощи — антикоррупционные меры в Украине. По словам замминистра обороны, чтобы свести на нет подобные разговоры, ведомство обновило свою систему закупок. Теперь в МОУ действует двухэтапный механизм закупок — министерство устанавливает политику закупок, контролирует и проверяет качество, а две государственные компании контролируют закупки, стремясь снизить потенциальные риски.

"Джигир сказал, что стоимость мобилизационной кампании Киева будет зависеть от ежемесячного уровня призыва и решений о ротации. Стоимость содержания одного солдата без оружия он оценил в 1,2 миллиона гривен (30 тысяч долларов)", — пишет Bloomberg.

Напомним, 1 мая мы сообщали, что в Украине обновили зарплату и доплаты военнослужащим. Согласно обновлению, для военных начала действовать доплата в размере 70 тыс. гривен.

Ранее МОУ обнародовало размер выплат и порядок начисления дополнительной денежной помощи для украинских военных в 2024 году. Речь идет о выплате определенной суммы при переезде.