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В Україні почала нова діяти доплата для військових в розмірі 70 тис. грн — що відомо

1 травня 2024 08:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні почала нова діяти доплата для військових в розмірі 70 тис. грн — що відомо
Українські військові. Фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні оновили зарплату та доплати для військовослужбовців. Згідно з оновленням, для військових почала діяти доплата в розмірі 70 тис. гривень.

Відповідну інфографіку оприлюднила пресслужба Міноборони в Telegram.

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Як відомо, мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця в Україні становить 20100 грн. 

А 11 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову, яка передбачає 70 тис. гривень грошової винагороди для військових "на нулі".

Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання відповідних завдань (сумарно обчислених). Тобто до конкретного місяця ця доплата не прив’язана, а виплачувати її будуть тоді, коли військовий сумарно мав 30 днів виконання завдань.

Також на 70 тис. гривень можуть розраховувати ті, хто виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих територіях та території РФ.

Водночас цю суму будуть доплачувати додатково до основного окладу 20-25 тис. гривень та бойових доплат у розмірі 100 тис. гривень.

виплати для військових у травні 2024 року
Інфографіка Міноборони

Крім того, для військових існує додаткова винагорода за виконання спеціальних завдань поза бойовими діями — 30 тис. гривень:

  • завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань):
  • у складі діючих угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ;
  • з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;
  • із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями.

Раніше Міноборони оприлюднило розмір виплат та порядок нарахування додаткової грошової допомоги для українських військових у 2024 році. Йдеться про виплати певної суми коштів у разі переїзду.

Крім того, родинам українських військових, які загинули під час захисту Батьківщини, виплачують грошову допомогу у розмірі 15 млн гривень. Проте в деяких випадках виплати за загиблих можуть бути скасовані, навіть якщо справа дійде до суду.

Міноборони
виплати
ЗСУ
гроші
військові
війна в Україні

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