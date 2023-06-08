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Сколько стран оказали помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС

8 июня 2023 16:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько стран оказали помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС
Вид на затопленную территорию после прорыва плотины в Новой Каховке. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС семь государств предоставили Украине гуманитарную помощь. Это Польша, Чехия, Германия, Австрия, Норвегия, Финляндия и Швейцария.

Об этом сообщила директор Департамента экономической дипломатии МИД Украины, спецпредставитель по вопросам гуманитарной и санкционной политики Александра Василенко на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

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Василенко рассказала, что другие государства оперативно отреагировали на просьбу Украины о помощи.

"По состоянию на сегодня мы уже получили первую помощь. Шесть стран ЕС отреагировали на наш запрос от ГСЧС Украины, за ним последовал запрос от Министерства здравоохранения Украины", — подчеркнула она.

По словам спецпредставительницы, Австрия, Чехия, Польша, Германия, Швейцария, Норвегия и Финляндия уже предоставили гуманитарную помощь для Украины. ГСЧС уже прорабатывает вопросы доставки для жителей пострадавших регионов, в частности, около 20 тысяч сухпайков от Финляндии, надувных лодок, генераторов, водных и грязевых насосов для сдерживания наплыва воды, а также мощных генераторов и систем очистки.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

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