Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Скільки країн надали допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС arrow

Скільки країн надали допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС

8 червня 2023 16:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки країн надали допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС
Вид на затоплену територію після прориву дамби у Новій Каховці. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після підриву окупантами Каховської ГЕС сім держав надали Україні гуманітарну допомогу. Це Польща, Чехія, Німеччина, Австрія, Норвегія, Фінляндія та Швейцарія. 

Про це повідомила директорка Департаменту економічної дипломатії МЗС України, спецпредставниця з питань гуманітарної та санкційної політики Олександра Василенко на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

Читайте також:

Які країни допомогли Україні після підриву Каховської ГЕС

Василенко розповіла, що інші держави оперативно відреагували на прохання України про допомогу. 

"Станом на сьогодні ми вже отримали першу допомогу. Шість країн ЄС відреагували на наш запит від ДСНС України, за ним послідував запит від Міністерства охорони здоров’я України", — наголосила вона.

За словами спецпредставниці, Австрія, Чехія, Польща, Німеччина, Швейцарія, Норвегія та Фінляндія вже надали гуманітарну допомогу для України. ДСНС вже опрацьовує питання доставки для жителів постраждалих регіонів, зокрема, приблизно 20 тисяч сухпайків від Фінляндії, надувних човнів, генераторів, водних і грязьових насосів для стримування напливу води, а також потужних генераторів та систем очищення.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Волонтери Фонду Вадима Столара доставили на Херсонщину воду та продукти

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB