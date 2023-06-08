Скільки країн надали допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС

Вид на затоплену територію після прориву дамби у Новій Каховці. Фото: Reuters

Після підриву окупантами Каховської ГЕС сім держав надали Україні гуманітарну допомогу. Це Польща, Чехія, Німеччина, Австрія, Норвегія, Фінляндія та Швейцарія.

Про це повідомила директорка Департаменту економічної дипломатії МЗС України, спецпредставниця з питань гуманітарної та санкційної політики Олександра Василенко на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

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Василенко розповіла, що інші держави оперативно відреагували на прохання України про допомогу.

"Станом на сьогодні ми вже отримали першу допомогу. Шість країн ЄС відреагували на наш запит від ДСНС України, за ним послідував запит від Міністерства охорони здоров’я України", — наголосила вона.

За словами спецпредставниці, Австрія, Чехія, Польща, Німеччина, Швейцарія, Норвегія та Фінляндія вже надали гуманітарну допомогу для України. ДСНС вже опрацьовує питання доставки для жителів постраждалих регіонів, зокрема, приблизно 20 тисяч сухпайків від Фінляндії, надувних човнів, генераторів, водних і грязьових насосів для стримування напливу води, а також потужних генераторів та систем очищення.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.