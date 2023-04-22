Сколько человек погибло от подрыва на минах за время войны: ответ Минобороны

Предупреждающий знак о минах вблизи. Фото: Александр Синица/ УНИАН

С начала полномасштабного вторжения России в результате подрыва на взрывоопасных предметах в Украине погибли 124 человека, шестеро из них — дети.

Об этом сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Руслан Берегуля в эфире телемарафона.

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"На сегодня, по нашим данным, погибли 124 украинца, из них шестеро детей. 286 получили ранения, из них 33 ребенка", — сказал Берегуля.

Какие регионы пострадали от мин больше всего

По его словам, больше всего пострадали от вражеских мин Харьковская, Николаевская и Херсонская области.

В общей сложности потенциально загрязненными взрывоопасными предметами считаются около 174 тысяч квадратных километров украинской территории, включая морские акватории.

"Площадь деоккупированных территорий, на которых проводится обследование - 45 тысяч квадратных километров, из которых 17 тысяч квадратных километров — это земли сельскохозяйственного назначения", — добавил начальник управления.

Напомним, недавно в ГСЧС рассказали, где можно чаще всего встретить мину. По словам спасателей, российские оккупанты могут использовать бытовые предметы, чтобы маскировать взрывные устройства и оставлять их в неожиданных местах.

Это может быть как на берегах рек, лесопарковых зонах и детских площадках, так и в домах и даже в игрушках.