Сколько человек погибло от подрыва на минах за время войны: ответ Минобороны
С начала полномасштабного вторжения России в результате подрыва на взрывоопасных предметах в Украине погибли 124 человека, шестеро из них — дети.
Об этом сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Руслан Берегуля в эфире телемарафона.
Сколько человек погибло от подрыва на минах за время войны
"На сегодня, по нашим данным, погибли 124 украинца, из них шестеро детей. 286 получили ранения, из них 33 ребенка", — сказал Берегуля.
Какие регионы пострадали от мин больше всего
По его словам, больше всего пострадали от вражеских мин Харьковская, Николаевская и Херсонская области.
В общей сложности потенциально загрязненными взрывоопасными предметами считаются около 174 тысяч квадратных километров украинской территории, включая морские акватории.
"Площадь деоккупированных территорий, на которых проводится обследование - 45 тысяч квадратных километров, из которых 17 тысяч квадратных километров — это земли сельскохозяйственного назначения", — добавил начальник управления.
Напомним, недавно в ГСЧС рассказали, где можно чаще всего встретить мину. По словам спасателей, российские оккупанты могут использовать бытовые предметы, чтобы маскировать взрывные устройства и оставлять их в неожиданных местах.
Это может быть как на берегах рек, лесопарковых зонах и детских площадках, так и в домах и даже в игрушках.