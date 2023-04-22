Скільки людей загинули від підриву на мінах за час війни: відповідь Міноборони

Попереджувальний знак про міни поблизу. Фото: Олександр Синиця/ УНІАН

Від початку повномасштабного вторгнення Росії внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах в Україні загинуло 124 особи, шестеро з них — діти.

Про це повідомив начальник управління екологічної безпеки і протимінної діяльності Міноборони Руслан Берегуля в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Скільки людей загинули від підриву на мінах за час війни

"На сьогодні, за нашими даними, загинуло 124 українці, з них шестеро дітей. 286 дістали поранень, з них 33 дитини", — сказав Берегуля.

Які регіони постраждали від мін найбільше

За його словами, найбільше постраждали від ворожих мін Харківська, Миколаївська та Херсонська області.

Загалом потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами вважаються близько 174 тисячі квадратних кілометрів української території, включаючи морські акваторії.

"Площа деокупованих територій, на яких проводиться обстеження — 45 тисяч квадратних кілометрів, з яких 17 тисяч квадратних кілометрів – це землі сільськогосподарського призначення", — додав начальник управління.

Нагадаємо, нещодавно у ДСНС розповіли, де можна найчастіше натрапити на міну. За словами рятувальників, російські окупанти можуть використовувати побутові предмети, щоб маскувати вибухові пристрої та залишати їх у несподіваних місцях.

Це може бути як на берегах рік, лісопаркових зонах і дитячих майданчиках, так і в будинках і навіть в іграшках.