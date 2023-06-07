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Сколько населенных пунктов на левом берегу Днепра нужно эвакуировать: заявление Кубракова

7 июня 2023 14:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сколько населенных пунктов на левом берегу Днепра нужно эвакуировать: заявление Кубракова
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Фото: пресс-служба форума Украина 30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Оккупационная "администрация" Херсонской области не проводит оккупацию населения подтопленных городов и сел левого берега Днепра. Украинские власти призвали вмешаться ООН и Красный Крест.

Об этом, по информации РБК-Украина, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил во время брифинга в Херсоне.

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По словам Кубракова, российская оккупационная администрация совсем не занимается эвакуацией затопленных на левобережье Херсонщины населенных пунктов.

"На неподконтрольной территории левого берега Днепра эвакуации подлежат не менее 20 населенных пунктов", — пояснил украинский вице-премьер.

Призыв к мировым организациям

Александр Кубраков заявил, что просьбы о помощи от людей с оккупированной территории Херсонской области раздаются из соцсетей и мессенджеров.

"Мы обращаемся ко всем международным организациям: к Красному Кресту, к ООН", — подчеркнул глава Минобщества.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

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