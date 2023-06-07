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Скільки населених пунктів на лівому березі Дніпра треба евакуювати: заява Кубракова

7 червня 2023 14:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Скільки населених пунктів на лівому березі Дніпра треба евакуювати: заява Кубракова
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Фото: прес-служба форуму Україна 30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Окупаційна “адміністрація” Херсонської області не проводить окупацію населення підтоплених міст і сіл лівого берега Дніпра. Українська влада закликала втрутитися ООН та Червоний Хрест.

Про це, за інформацією РБК-Україна, віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив під час брифінгу в Херсоні.

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За словами Кубракова, російська окупаційна “адміністрація” зовсім не займається евакуацією затоплених на лівобережжі Херсонщини населених пунктів.

"На непідконтрольній території лівого берега Дніпра евакуації підлягають щонайменше 20 населених пунктів", — пояснив український віцепрем’єр.

Заклик до світових організацій

Олександр Кубраков заявив, що прохання про допомогу від людей з окупованої території Херсонської області лунають із соцмереж та месенджерів.

"Ми звертаємося до всіх міжнародних організацій: до Червоного Хреста, до ООН", — наголосив очільник Мінгромад.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

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