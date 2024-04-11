Сколько оккупантов потеряла армия РФ за минувшие сутки — сводка Генштаба
Начался 778-й день широкомасштабной войны в Украине. За минувшие сутки на поле боя произошло 55 боевых столкновений. Враг пытается наступать на шести направлениях фронта, больше всего — на Бухмутском. В то же время несет большие потери, только за вчера армия РФ уменьшилась на 810 человек.
Об этом говорится в новом отчете Генерального штаба ВСУ.
Атаки окупантов
За 10 апреля враг нанес 8 ракетных, 93 авиационных и 78 артиллерийских ударов по позициям украинских героев и населенным пунктам.
Под авиаудары попали населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областей. Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Атаки ВСУ
В то же время, украинские защитники продолжают уничтожать врага. За прошедшие сутки Воздушные силы Украины нанесли удар по одному району сосредоточения войск, вооружения и военной техники, одному зенитно-ракетному комплексу, одной артиллерийской системе и одной станции РЭБ.
Ракетные войска поразили девять районов сосредоточения личного состава и одного зенитно-ракетного комплекса противника.
Ситуация на направлениях фронта
Лиманское направление: ВСУ отбили три атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
Бахмутское направление: украинские военные отбили 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.
Авдеевское направление: украинские защитники отбили шесть атак в районах населенных пунктов Керамик, Бердичи, Уманское, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
Новопавловское направление: Силы обороны отбили 16 атак в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка.
Ореховское направление: враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.
Херсонское направление: враг не оставляет попыток вывести украинские войска из плацдарма на левом берегу Днепра. Так, 10 апреля противник совершил шесть атак по позициям ВСУ.
Утраты армии РФ в войне
- личного состава — около 450890 (+810) человек;
- танков — 7137 (+5) единицы;
- боевых бронированных машин — 13679 (+12) единицу;
- артиллерийских систем — 11452 (+48) единиц;
- РСЗО — 1040 (+1) единиц;
- средств ПВО — 754 (+1) единиц;
- самолетов — 347 (+0) единиц;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 9104 (+34) единиц;
- крылатых ракет — 2069 (+2) единицы;
- кораблей — 26 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 15298 (+50) единицу;
- специальной техники — 1882 (+6) единиц.
Напомним, Армия России в ночь на 11 апреля нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены энергообъекты в Харьковской, Львовской, Запорожской и Киевской областях.
Самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области.
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