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Сколько оккупантов потеряла армия РФ за минувшие сутки — сводка Генштаба

11 апреля 2024 08:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько оккупантов потеряла армия РФ за минувшие сутки — сводка Генштаба
Раненые россияне. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начался 778-й день широкомасштабной войны в Украине. За минувшие сутки на поле боя произошло 55 боевых столкновений. Враг пытается наступать на шести направлениях фронта, больше всего — на Бухмутском. В то же время несет большие потери, только за вчера армия РФ уменьшилась на 810 человек.

Об этом говорится в новом отчете Генерального штаба ВСУ.

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Атаки окупантов

За 10 апреля враг нанес 8 ракетных, 93 авиационных и 78 артиллерийских ударов по позициям украинских героев и населенным пунктам.

Под авиаудары попали населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областей. Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Атаки ВСУ

В то же время, украинские защитники продолжают уничтожать врага. За прошедшие сутки Воздушные силы Украины нанесли удар по одному району сосредоточения войск, вооружения и военной техники, одному зенитно-ракетному комплексу, одной артиллерийской системе и одной станции РЭБ.

Ракетные войска поразили девять районов сосредоточения личного состава и одного зенитно-ракетного комплекса противника.

Ситуация на фронте
Украинский военный. Фото: Генштаб

Ситуация на направлениях фронта

Лиманское направление: ВСУ отбили три атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Бахмутское направление: украинские военные отбили 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

Авдеевское направление: украинские защитники отбили шесть атак в районах населенных пунктов Керамик, Бердичи, Уманское, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

Новопавловское направление: Силы обороны отбили 16 атак в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка.

Ореховское направление: враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

Херсонское направление: враг не оставляет попыток вывести украинские войска из плацдарма на левом берегу Днепра. Так, 10 апреля противник совершил шесть атак по позициям ВСУ.

Ситуация на фронте
Скриншот сообщения Генштаба
Ситуация на фронте
Скриншот сообщения Генштаба

Утраты армии РФ в войне

  • личного состава — около 450890 (+810) человек;
  • танков — 7137 (+5) единицы;
  • боевых бронированных машин — 13679 (+12) единицу;
  • артиллерийских систем — 11452 (+48) единиц;
  • РСЗО — 1040 (+1) единиц;
  • средств ПВО — 754 (+1) единиц;
  • самолетов — 347 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 9104 (+34) единиц;
  • крылатых ракет — 2069 (+2) единицы;
  • кораблей — 26 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 15298 (+50) единицу;
  • специальной техники — 1882 (+6) единиц.
Утраты армии РФ
Потери россиян по состоянию на 11 апреля. Фото: Генштаб

Напомним, Армия России в ночь на 11 апреля нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены энергообъекты в Харьковской, Львовской, Запорожской и Киевской областях.

Самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области.

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