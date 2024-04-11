Скільки окупантів втратила армія РФ за минулу добу — зведення Генштабу

Поранені росіяни. Фото: росЗМІ

Розпочався 778-й день широкомасштабної війни в Україні. За минулу добу на полі бою відбулося 55 бойових зіткнень. Ворог намагається наступати на шістьох напрямках фронту, найбільше — на Бухмутському. Водночас зазнає великих втрат, лише за вчора армія РФ зменшилась на 810 осіб.

Про це йдеться у новому звіті Генерального штабу ЗСУ.

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Атаки окупантів

За 10 квітня ворог завдав 8 ракетних, 93 авіаційні та 78 артилерійських ударів по позиціях українських героїв та населених пунктах.

Під авіаудари потрапили населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької областей. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Атаки ЗСУ

У той же час українські захисники продовжують нищити ворога. За минулу добу Повітряні сили України завдала удару по одному району зосередження військ, озброєння та військової техніки, одному зенітно-ракетному комплексу, одній артилерійській системі та одній станції РЕБ.

Ракетні війська уразили дев'ять районів зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Український військовий. Фото: Генштаб

Ситуація на напрямках фронту

Лиманський напрямок: ЗСУ відбили три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Бахмутський напрямок: українські військові відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

Авдіївський напрямок: українські захисники відбили шість атак в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

Новопавлівський напрямок: Сили оборони відбили 16 атак в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка.

Оріхівський напрямок: ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

Херсонський напрямок: ворог не полишає спроб вивести українські війська з плацдарму на лівому березі Дніпро. Так, 10 квітня противник здійснив шість атак по позиціях ЗСУ.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Втрати армії РФ у війні

особового складу — близько 450890 (+810) осіб;

танків — 7137 (+5) одиниці;

бойових броньованих машин — 13679 (+12)одиницю;

артилерійських систем — 11452 (+48) одиниць;

РСЗВ — 1040 (+1) одиниць;

засобів ППО — 754 (+1) одиниць;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9104 (+34) одиниць;

крилатих ракет — 2069 (+2) одиниці;

кораблів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 15298 (+50) одиницю;

спеціальної техніки — 1882 (+6) одиниць.

Втрати росіян станом на 11 квітня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, армія Росії у ніч проти 11 квітня завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджено енергооб'єкти у Харківській, Львівській, Запорізькій та Київській областях.

Найскладніша ситуація фіксується в Харківській області.