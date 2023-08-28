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Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: статистика Генштаба

28 августа 2023 09:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: статистика Генштаба
Украинский военный на поле боя. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В течении суток украинские воины уничтожили около 490 российских оккупантов. Россияне продолжают терять свою военную технику, а именно танки, бронемашины и БПЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 490 солдат РФ. Кроме того, противник потерял четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 22 артиллерийских системы и другую технику.

Потери армии РФ за время полномасштабной войны

  • личного состава — около 261 310 (+490) человек;
  • танков — 4 400 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин — 8 562 (+8) ед;
  • артиллерийских систем — 5 425 (+22) ед;
  • РСЗО — 730 (+2) ед;
  • средства ПВО — 499 (+1) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 316 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 383 (+5);
  • крылатые ракеты — 1 415 (+4);
  • корабли /катера — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 866 (+12) ед;
  • специальная техника — 809 (+1).
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Потери оккупантов на 28 августа. Фото: Генштаб

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление, освобождая украинскую землю от оккупантов. Так, они продвигались в районе западной границы Донецкой области, на востоке и западе Запорожской области.

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