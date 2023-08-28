Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: статистика Генштаба
28 августа 2023 09:09
Украинский военный на поле боя. Фото: Генштаб ВСУ
В течении суток украинские воины уничтожили около 490 российских оккупантов. Россияне продолжают терять свою военную технику, а именно танки, бронемашины и БПЛА.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Потери оккупантов за минувшие сутки
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 490 солдат РФ. Кроме того, противник потерял четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 22 артиллерийских системы и другую технику.
Потери армии РФ за время полномасштабной войны
- личного состава — около 261 310 (+490) человек;
- танков — 4 400 (+4) ед;
- боевых бронированных машин — 8 562 (+8) ед;
- артиллерийских систем — 5 425 (+22) ед;
- РСЗО — 730 (+2) ед;
- средства ПВО — 499 (+1) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 316 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 383 (+5);
- крылатые ракеты — 1 415 (+4);
- корабли /катера — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7 866 (+12) ед;
- специальная техника — 809 (+1).
Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление, освобождая украинскую землю от оккупантов. Так, они продвигались в районе западной границы Донецкой области, на востоке и западе Запорожской области.