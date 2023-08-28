Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: статистика Генштаба

Украинский военный на поле боя. Фото: Генштаб ВСУ

В течении суток украинские воины уничтожили около 490 российских оккупантов. Россияне продолжают терять свою военную технику, а именно танки, бронемашины и БПЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов за минувшие сутки

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 490 солдат РФ. Кроме того, противник потерял четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 22 артиллерийских системы и другую технику.

Потери армии РФ за время полномасштабной войны

личного состава — около 261 310 (+490) человек;

танков — 4 400 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 8 562 (+8) ед;

артиллерийских систем — 5 425 (+22) ед;

РСЗО — 730 (+2) ед;

средства ПВО — 499 (+1) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 316 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 383 (+5);

крылатые ракеты — 1 415 (+4);

корабли /катера — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 7 866 (+12) ед;

специальная техника — 809 (+1).

Потери оккупантов на 28 августа. Фото: Генштаб

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление, освобождая украинскую землю от оккупантов. Так, они продвигались в районе западной границы Донецкой области, на востоке и западе Запорожской области.