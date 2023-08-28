В ISW розповіли про успіхи ЗСУ на фронті та прорив оборони окупантів

Українські військові біля техніки на фронті. Фото: Генштаб

ЗСУ продовжують контрнаступ, звільняючи українську землю від окупантів. Так, вони мали просування в районі західного кордону Донеччини та на сході й заході Запорізької області.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Просування ЗСУ

За словами речника Таврійського угруповання військ Олександра Штупуна, українські воїни просуваються в таких напрямках:

Новопрокопівка (13 км на південь від Оріхова),

Мала Токмачка (9 км на південний схід від Оріхова),

Очеретувате (25 км на південний схід від Оріхова) на заході Запорізької області.

Він додав, що наші захисники мали успіхи в районі Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) і Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Крім того, вони просунулися біля Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) на Бердянському напрямку (західна зона кордону Донецької та східна Запорізької області).

Також українські війська мали успіх на Мелітопольському напрямку, проте деталей щодо того, де саме, не повідомили.

Водночас речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш зауважив, що українські бійці продовжують наступ на Бахмутському напрямку.

Оборона армії РФ

За словами одного з українських військових, в районі Роботиного діє система взаємопов’язаних окопів, бліндажів і обмежених підземних тунелів РФ. Це дозволяє окупантам переміщувати особовий склад, озброєння та боєприпаси з різних тактичних позицій вздовж фронту.

"Український військовий заявив, що перед цими взаємопов’язаними шарами оборонних позицій і між ними по полях простягаються протитанкові рови та мінні поля. Солдат додав, що всі "нерозкопані" території навколо цих підготовлених оборонних позицій сильно заміновані і що російські сили вузько позначили незаміновані шляхи в своїх оборонних шарах, щоб дозволити російським силам досягти вогневих позицій", — йдеться у повідомленні.

Він не уточнив, чи ЗСУ вдалося пройти через найщільніші мінні поля, проте висловив припущення, що українські воїни досі повинні були займатися розмінуванням території послідовними темпами, перед тим як продовжити просування.

"Українські війська зараз перебувають на відстані удару від наступної серії російських оборонних позицій, які, здається, складаються з відносно більш суміжного масиву протитанкових ровів і протитанкових перешкод із "зубами дракона" з російськими бойовими позиціями за цими перешкодами, схожими до попереднього шару російської оборони", — додали у матеріалі.

Нагадаємо, українське підпілля у тимчасово окупованому Луганську ліквідувало ворожі військові патрулі. Також партизани постійно там ведуть розвідку.